Sondajul de marți: Veți amânna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?

În contextul economic actual, marcat de incertitudini financiare și creșteri ale costurilor de trai, mulți consumatori se gândesc de două ori înainte de a investi în produse tehnologice.

Sondajul nostru de marți pune în discuție o întrebare relevantă pentru această perioadă: Veți amâna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?

Situația financiară din România continuă să fie influențată de factori precum inflația, creșterea prețurilor la energie și alimente, dar și incertitudinile legate de stabilitatea economică globală. În astfel de momente, prioritățile financiare ale consumatorilor se schimbă, iar achizițiile considerate „neesențiale”, cum ar fi gadgeturile sau dispozitivele tech, pot fi puse pe hold.

Pe de altă parte, tehnologia joacă un rol esențial în viața de zi cu zi, fie că vorbim despre munca remote, educație sau divertisment. De la smartphone-uri și laptopuri la dispozitive smart home, aceste produse sunt adesea indispensabile, ceea ce ridică întrebarea: cât de dispuși sunt românii să renunțe la ele sau să amâne investițiile în tech?

Ca de obicei, încep eu: aveam în plan o singurăă achiziție, dacă nu apar ceva surprize, dar cred că o voi amâna și din motivele de mai sus, dar și pentru că nu prea îmi place cum va arăta noua serie 17 de la iPhone.

Veți amânna achizițiile tech în perioada următoare, având în vedere situația financiară din țară?
  2. gicu a zis

    E de discutat. Daca faci bani cu produsul respectiv n-are rost sa amani (practic pierzi timp/bani). Daca e un moft – se amana.

  4. Răzvan Balica a zis

    Contextul economic nu e chiar atât de rău, doar statul încearcă să ne saboteze cum a făcut dintotdeauna.

    Revenind la subiect, nu intenționez să amân nicio achiziție, dar nici n-am prea multe în plan. Probabil că o să schimb doar telefonul – de la 16 Pro Max la 17 Pro Max.

