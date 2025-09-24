BenQ lansează seria MOBIUZ EX – monitoare de gaming cu tehnologii dedicate artei vizuale

BenQ a anunțat lansarea noii game de monitoare de gaming MOBIUZ EX, ce include modelele EX271UZ, EX321UZ și EX271QZ. Noua serie introduce tehnologii dezvoltate special pentru redarea artistică a jocurilor, precum Smart Game Art, Spectral Colour Refinement și High Pixel Contrast.

Smart Game Art utilizează algoritmi de învățare profundă pentru a recunoaște automat stilul vizual al fiecărui joc și a ajusta afișajul în funcție de acesta, fără intervenții manuale. În plus, prin biblioteca Colour Shuttle, utilizatorii au acces la peste 120 de profiluri de culoare dedicate diferitelor direcții artistice, de la anime la RPG-uri.

Spectral Colour Refinement elimină efectul de banding și îmbunătățește tranzițiile de lumină și umbră, punând în evidență detaliile fine ale texturilor. Alături de High Pixel Contrast, care reglează dinamic luminozitatea la nivel de pixel, imaginile devin mai clare, mai profunde și mai apropiate de viziunea artistică a dezvoltatorilor.

La capitolul hardware, monitoarele MOBIUZ EX folosesc panouri QD-OLED, oferă rezoluție QHD sau 4K, rată de refresh de până la 540 Hz și timp de răspuns de doar 0,03 ms GtG. Acoperirea este de 99% din spectrul DCI-P3, iar anumite modele dispun și de suport Adobe RGB. În plus, monitoarele integrează HDMI 2.1 cu VRR și ALLM, DP 2.1 (80 Gbps pe EX321UZ), eARC și suport reproiectat pentru soundbar-uri.

Modelele și prețurile anunțate sunt: