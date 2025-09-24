Xiaomi lansează oficial în Europa modelele 15T și 15T Pro

Xiaomi a organizat azi la Munchen lansarea oficială pentru Europa a noilor smartphone-uri 15T și 15T Pro, două modele care combină performanța de top cu un design elegant și tehnologii de ultimă generație.

Ambele dispozitive sunt gândite pentru utilizatorii care își doresc viteză, autonomie extinsă și capabilități foto-video avansate, într-un format subțire și sofisticat.

Xiaomi 15T – echilibru între putere și accesibilitate

Xiaomi 15T vine cu un ecran AMOLED de 6.36” cu rezoluție 2670 × 1200 și rată de refresh de 120Hz, oferind o experiență vizuală fluidă și clară. Este alimentat de procesorul Snapdragon 7 Gen 3, construit pe 4nm, cu o frecvență de până la 2.63GHz, susținut de 12GB LPDDR5 RAM și 256GB stocare UFS 2.2.

Camera principală de 50MP (f/1.6, senzor Light Fusion 800) este completată de o cameră ultra-wide de 8MP și o cameră frontală de 16MP. Sistemul foto beneficiază de Xiaomi Imaging Engine, cu funcții AI avansate pentru capturi clare și detaliate.

Telefonul are o baterie de 5000mAh și suportă încărcare turbo de 67W, cu adaptor inclus în cutie. Conectivitatea include 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC și IR Blaster. Sistemul de operare este HyperOS, bazat pe Android 14.

Designul este ultra-subțire, cu o grosime de doar 7.98mm și greutate de 200g. Este disponibil în culorile Black și Titanium Gray, cu spate din sticlă și ramă metalică.

Xiaomi 15T Pro – flagship cu cameră telephoto și procesor de top

Xiaomi 15T Pro păstrează același ecran AMOLED de 6.36” cu rezoluție 2670 × 1200 și refresh de 120Hz, dar adaugă un procesor mai puternic: Snapdragon 8s Gen 3, tot pe 4nm, cu frecvență de până la 3.0GHz. Configurația include 12GB LPDDR5X RAM și 512GB stocare UFS 4.0.

Sistemul foto este superior, cu o cameră principală de 50MP (f/1.6, senzor Light Fusion 800, OIS), o cameră telephoto de 50MP cu zoom optic 2x și o cameră frontală de 16MP. Xiaomi Imaging Engine oferă procesare avansată, iar stabilizarea optică asigură rezultate excelente în condiții de mișcare sau lumină scăzută.

Bateria este tot de 5000mAh, cu încărcare turbo de 67W și adaptor inclus. Conectivitatea include 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC și IR Blaster. Sistemul de operare este HyperOS, cu suport extins pentru AI și integrare cu ecosistemul Xiaomi.

Designul este identic cu modelul 15T: grosime de 7.98mm, greutate de 200g, spate din sticlă și ramă metalică. Este disponibil în culorile Black și Titanium Gray.

Ambele modele sunt optimizate pentru eficiență energetică și respectă cerințele europene ErP (Energy-related Products), cu consum redus în standby și încărcare rapidă eficientă. Xiaomi continuă astfel angajamentul său pentru sustenabilitate și conformitate cu reglementările UE.

Xiaomi 15T și 15T Pro vor fi disponibile în Europa începând cu luna octombrie 2025, prin partenerii oficiali Xiaomi. Prețurile vor fi anunțate local, dar se așteaptă să fie competitive în segmentul mid-high și flagship.

PS: Pe ultimul îl puteți vedea deja în review-ul de aici. 🙂