Trust a lansat un mouse accesibil care se poate conecta la 3 dispozitive

Se numeste Trust Ferro Hyperscroll Multi Device Wireless si cred ca numele spune tot. Pe langa faptul ca dispune si de Bluetooth si te poti conecta la la trei dispozitive simultan, are si o rotita de scroll cu functie tilt.

Rotita este metalica, deci va rezista cu brio in timp, si permite navigarea pe verticala si orizontala. Foloseste baterii normale, deci nu trebuie incarcat decat daca alegeti voi sa folositi acumulatori. Autonomia promisa este de 19 luni, dar e clar ca tine si de baterii cat sunt de bune si de utilizare. Este realizat din 85% plastic reciclat si costa 30 de euro.

 

 

