BenQ PD3205U Review: un monitor pentru detectivii culorilor

Ati vazut Blade Runner 2049? Dar John Wick: Chapter 4 ,Dune sau chiar The Batman? Ce au toate cele patru in comun?

Un stil vizual puternic, care le scot in evidenta – o paleta de culori cu o amprenta artistica si nu acelasi filtru banal ca 95% din productiile Netflix. Mersul la cinematograf este incurajat pentru a putea experimenta si vedea munca depusa pentru a le oferi unicitate sau un TV/monitor potent pentru entertainmentul de acasa.

Dar cum reusesc directorii de filmare sa obtina acele rezultate? Sau cum reusesc reviewerii in general sa compare acuratetea culorilor dintre doua poze facute cu doua telefoane diferite? Sau cum reusesc creatorii de continut sa obtina o imagine personalizata si care sa arate de inalta calitate in video-urile lor?

Raspunsul e simplu, dar in majoritatea cazurilor nu ieftin: beneficiaza de niste monitoare cu o imagine de o calitate inalta, care vin direct de la producator calibrate cat mai aproape de realitate.

Un astfel de monitor din liga creatorilor de continut este PD3205U, care face parte din gama DesignVue a BenQ, dedicata in special celor care au nevoie de o imagine la stadarde cinematice.

Acesta se prezinta cu un design matur si minimalist – nici brandingul BenQ nu este prezent pe partea frontala a monitorului. Este realizat din plastic si ofera o rama foarte subtire alaturi de un stalp de sustinere solid care ofera un cable management foarte eficient si usor de ascuns, si o talpa de sustinere subtire care nu va incurca deloc gestionarea obiectelor/perifericelor de pe birou. In ciuda faptului ca are un ecran de 31.5 inch, nu va ocupa mult loc pe birou beneficiind de o constructie ergonomica.

Porturile prezente sunt un USB tip C cu power delivery 90W, un port USB tipc 3 standard, un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, 3 porturi USB 3.2 si 2 porturi USB tip B pentru intrare.

Modulul Puck G2 este ceva nice-to-have, care va facilita accesul la panoul de control mult mai usor. Va ajuta la cresterea productivitatii cand e necesara comutarea intre setarile imaginii sau a sursei de intrare.

Tehnologia KVM2 permite comutarea intre sursele de intrare si utilizarea unui singur set de periferice.

Se poate roti 90 de grade, inclina 5 grade in jos si 20 de grade in sus, iar pivotarea stanga dreapta este permisa la un unghi de 15 grade. Inaltimea este ajustabila 110mm.

Panoul folosit este un IPS de 31.5 inch care functioneaza optim la rezolutia 3840×2160. Fiind un monitor dedicat unei imagini precise, are o rata de reimprospatare standard de 60Hz si un timp de raspuns GtG de 5ms. Este certificat HDR10 si acopera 99% din spectrul de culori sRGB si 99% din spectrul de culori Rec.709. HDR10 este de asemenea la bord, alaturi de un Delta E<=3. Valoarea lui Delta E este data de acuratetea culorilor si cu cat este mai apropiata de 0 cu atat culorile reproduse pe ecran sunt mai aproape de realitate. O valoare sub 3 presupune ca o persoana cu ochi buni si cu un spirit de atentie crescut va fi capabil sa observe diferentele la o analiza foarte detaliata.

Este calman verified din fabrica. Calman este un software cu ajutorul caruia este verificata acuratetea culorilor si asigura o paleta de culori de nivel profesional.

Este de asemenea unul dintre primele monitoare cu certificare Pantone SkinTone din lume, care asigura ca monitorul nu va altera culoarea pielii cand continutul va fi redat pe ecran. Tehnologia BenQ Uniformity se asigura ca imaginea va fi luminata in mod corespunzator pentru a nu pierde din fidelitate.

Modul de functionare M-Book mode va incanta utilizatorii de MacBook Pro/Air. Monitorul se va calibra automat dupa MacBook si va asigura aceiasi experienta pe ambele.

Tehnologia BenQ iCCsync va asigura calibrarea automata a culorilor cand monitorul este conectat la surse diferite.

Iar acum intrebarea de 100 de puncte: fac toate aceste certificari diferenta? Raspunsul direct este da.

Chiar de la primul login in sistemul de operare, chiar daca treci de la un ecran performant, diferenta va fi instant vizibila.

Ajutat de rezolutia inalta, imaginea obtinuta este clara, plina de viata si cum te-ai astepta – colorata – mai ales daca ai un wallpaper ca mine de la munte.

Am urmarit Guardians of the Galaxy Vol. 3 pe el si mai multe trailere de filme 2160p de pe YouTube, alaturi de putina joaca prin Adobe Photoshop. Am analizat mai multe fotografii din arhiva facute cu mai multe telefoane care mi-au fost prin teste si unele comparative de aici de pe site.

Cand am fost nevoit sa trec inapoi la monitoarele din dotare, o scadere in calitate a culorilor a fost observabila.

Cei care petrec mult timp editand poze, animatii, video-uri sau pur si simplu continut multimedia vor avea cel mai mult de beneficiat de pe urma acestui monitor.

Intreg modul de functionare al acestuia a fost construit in jurul designerilor si al creatorilor de continut si nu dezamageste.

Creatorii de animatie pot folosi modul dedicat pentru imbunatatirea claritatii zonelor intunecate fara a supraexpune zonele luminoase, iar cei care utilizeaza aplicatii de randare 3D pot folosi modul CAD/CAM care ofera un contrast superior pentru linii si forme in ilustratii tehnice. Pentru o productivitate crescuta se poate folosi modul DualView, care va permite utilizarea simultana a doua setari de culori diferite pentru o mai buna comparatie. Modurile Picture in Picture si Picture by Picture sunt disponibile.

Nu l-am lasat sa plece de la mine fara o scurta sesiune de gaming. Daca sistemul e capabil sa ruleze titlurile in 2160p si va multumiti cu o rata de reimprospatare traditionala de 60Hz, suficienta pentru majoritatea titlurilor story-driven sau single-player, PD3205U ofera o experienta inedita. Nu se va impaca insa cu titluri fast-paced.

PD3205U este un monitor dedicat creatorilor de continut. Cei care editeaza poze, compara calitatea culorilor, creaza continut online sau lucreaza cu programe de CAD. Ecranul este generos, bogat in optiuni si setari pentru creativitate si cel mai important – ofera culori foarte apropiate de realitate – majoritatea dintre noi cel mai probabil nu vom putea distinge diferenta. L-am gasit la Vexio la 2844RON.