Smartwatch sau ceas clasic pentru un eveniment?

Va intreb si chiar e serios. Cum mai am cateva saptamani pana la cununia civila si sunt in ultimele pregatiri, sunt nehotarat intre un smartwatch si un ceas clasic. Voi ce ati alege si de ce?

Pana nu de mult am folosit un smartwatch de la Apple, o generatie veche, prima cred. A devenit inutilizabil asa ca l-am tras pe dreapta. Inainte de el am avut un ceas Fossil primit cadoul de la fosta iubita, actuala logodnica, viitoarea sotie 🙂

Le-am purtat pe la diverse evenimente, ocazii speciale si iesiri in oras mai „fitoase”, insa in majoritatea timpului au stat pe dreapta. Sunt genul de om care nu poarta ceasuri deloc, nici bijuterii. Simt ca ma incurca si ca trag dupa mine ceva inutil.

Totusi, la cununie mi s-a recomandat sa-mi cumpar un ceas, sa fiu si eu mai de la oras cum s-ar zice. Oscilez intre un smartwatch de la Apple si un ceas clasic. Aici m-am blocat la Fossil doar pentru ca am mai avut si pentru ca este un brand accesibil, nimic mai mult. Au niste modele elegante la preturi rezonabile si eu oricum nu ma pricep la ceasuri incat sa fac diferenta dintre unul scump si unul ieftin. Tot aceeasi ora indica. Sau nu?

Cat despre Apple Watch sunt putin in dubii. Actuala generatie este la sfarsit si in doar cateva saptamani apar noile ceasuri. Nu stiu daca are sens sa cumpar un ceas de la ei tinand cont ca la scurt timp, adica probabil cateva saptamani distanta (poate chiar zile) apare noua generatie. Ar insemna sa-l port si sa-i fac retur…

Un motiv real pentru care as avea nevoie de smartwatch in acest moment sunt functiile de fitness integrate. Fac sport si probabil m-ar ajuta in perioada asta sa-mi masor caloriile, sa-mi tin evidenta pulsului si multe altele. Asta ar insemna sa-l port cam de 3 ori pe saptamana.

Si va intreb pe voi ce ati face in situatia mea? Sa-mi iau un ceas clasic si sa-l tin pentru ocazii speciale sau un smartwatch pe care sa-l port si atunci cand fac sport? E clar ca e o diferenta mare de bani, dar nu despre asta discutam acum.

