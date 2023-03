BenQ vrea sa utilizeze 100% energie reciclata pana in 2040 si sa atinga zero emisii pana in 2050

BenQ s-a alaturat grupului RE100 si isi doreste sa devina o companie cu zero emisii nete pana in 2050. De asemenea, pana in 2040, vor sa foloseasca energie reciclata.

BenQ isi demonstreaza angajamentul sau fata de sustenabilitate prin colaborarea directa cu furnizorii sai, pentru a diminua emisiile de carbon, in conformitate cu initiativele si standardele internationale.

BenQ va colabora cu peste 400 de furnizori si partener pentru a reduce emisiile de carbon si pentru a avea grija de mediu, pentru un bine comun si sustenabil.

Lista membrilor RE100: https://www.there100.org/re100-members?page=30