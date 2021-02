BenQ Zowie XL2546s prezentare- monitor performant pentru jucatorii eSports

Desi vorbim destul de putin despre segmentul gaming aici pe site, din cand in cand timpul ne permite sa ne relaxam in compania jocurilor si sa ne eliberam de stresul din viata cotidiana.

Recent am avut ocazia sa ma joc cu monitorul XL2546S care face parte din divizia de gaming a celor de BenQ si anume Zowie. Acesta este un monitor construit si gandit in totalitate pentru cei care petrec mult timp in jocurile competitive precum CS: GO, Valorant, Overwatch, Dota si altele.

In aceste titluri, timpul de reactie si calitatea imaginii sunt niste factori esentiali care pot face diferenta in cadrul unui meci competitiv si desi poti fi un jucator bun, faptul ca accesoriile pe care le folosesti nu sunt orientate spre eSports, iti pot crea un dezavantaj colosal. Aici intervine BenQ Zowie XL2546S, care te va ajuta sa obtii performanta maxima in sesiunile de eSports si sa te indrepti spre victorie.

Zowie XL2546S foloseste un ecran LED tip TN cu o diagonala de 24.5inch si rezolutia maxima 1920×1080. Are un contrast tipic de 1000:1 , cel dinamic de 12000000:1 , timp de raspuns 1ms si un aspect ratio de 16:9. Pana aici pare un monitor cu specificatii destul de standard, dar de aici inainte Zowie XL2546S se diferentiaza de multe altele: rata de reimprospatare nativa este de 240HZ si prezinta o multime de tehnologii pe partea de imagine.

Astfel, rata de reimprospatare de 240HZ asigura cel mai cursiv joc, nu vei pierde nici un detaliu si nici o miscare. Bineinteles ca pentru a te putea bucura de experienta la 240HZ vei avea nevoie alaturi de un monitor si de o placa video potenta.

Alaturi de rata de reimprospatare de 240HZ, XL2546s prezinta si tehnologia DyAc sau Dynamic Accuracy care mentine o claritate sporita in timpul miscarilor. De asemenea, aceasta ajuta si la imbunatatirea reculului armelor in titluri precum CS: GO sau Valorant.

Modul Black eQualizer regleaza culorile astfel incat zonele intunecate ale imaginii sa fie vizibile in momentele critice, iar posibilii „camperi” eliminati.

Pe partea de conectivitate monitorul este bogat in porturi si nu duce lipsa de nimic: avem un port DVI, 2 porturi HDMI, un Display Port 1.2, 2 porturi USB 3.0, jack pentru casti si pentru microfon.

Pozitia monitorului este ajustabila atat pe inaltime, cat si inclinatie frontala si se poate intoarce si la 90 de grade. Panourile laterale sau urechile, cum le spun eu, te ajuta sa te concentrezi mai bine la actiunea frenetica de pe ecran.

Dupa cum scrie direct pe cutia monitorului si este prezentat pe site-urile de specialitate IT, Zowie XL2546S este un monitor pentru eSports, are un target specific si doar grupul respectiv se va bucura cu adevarat de tehnologiile pe care acesta le ofera.

Eu am jucat Call of Duty Black Ops III, putin Warzone si Doom Eternal. Inainte de asta, monitorul pe care il foloseam era un LG 24GM77-B cu rata de reimprospatare de 144HZ. Pentru a vedea direct diferentele dintre cele doua monitoare, le-am legat pe ambele la PC si le-am folosit alternativ. Fluiditatea lui Zowie s-a vazut cu ochiul liber, iar culorile nu erau la fel de sterse ca cele de pe LG.

BenQ Zowie XL2546s este o alegere de top strict pentru jucatorii de eSports. Rata de refresh de 240HZ si tehnologia DYAC sunt doua specificatii tehnice care nu ar trebui sa ii lipseasca nici unui gamer competitiv in materie de FPS-uri si MOBA-uri. Bineinteles, performantele nu vin ieftin, iar pretul unui asemenea monitor este destul de piperat. Momentan nu-l mai vad nicaieri in stoc prin Romania, fiind lansat undeva anul trecut. De asemenea, ca sa va bucurati la maxim de calitatile acestuia eu consider ca un GTX 1070 este minimul necesar. Nu intram aici in domeniul tabu al seriilor RTX pe care le gasim doar in poze pe site-urile comerciantilor romani.