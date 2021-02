Primele imagini și sunete de pe Marte de la Perseverance

Mars 2020 este o misiune de explorare a planetei Marte cu un rover dezvoltat de Jet Propulsion Laboratory, aceasta a fost lansată la 30 iulie 2020, și a amartizat în craterul Jezero la 18 februarie 2021. V-a scris deja Gabi despre eveniment aici.

Evenimentul a fost transmis live de NASA, preluat de multe alte site-uri de pe mapamond. Până la un anumit punct, l-am urmărit și eu, dar nu am prins efectiv momentul în care Perseverance a ajuns pe solul marțian. Dar, ținând cont de pasiunea celui mic, am căutat ulterior și imaginile. Este incredibil cât de mult am progresat pe parcursul ultimului secol – de la primul zbor pe Terra al fraților Wright din 1903, de la pionerii români Vuia și Vlaicu, la amartizarea transmisă în direct! Și, dacă nu vi se pare destul să vizualizați imaginile de mai sus, punti-vă căștile și ascultați – pentru prima dată în istori – sunetul vântului marțian:

Printre atâtea știri despre pandemie, creșteri și decăderi de valoare ale criptomonedelor, mi se pare că pierdem din vedere astfel de evenimente istorice. Pentru că, pe lângă Perseverance, cu elicopterul lui minune, mai avem sonda Hope a Emiratelor Arabe Unite (care a ajuns pe orbita planetei roșii pe 9 februarie și va sta acolo doi ani) și misiunea Tianwen-1 a Chinei (ajunsă la o zi distanță și care va trimite peste trei luni și un vehicul pe suprafață).

Trăim vremuri interesante, stimabililor!