Bitcoin a înregistrat un nou maxim istoric de 125.000 de dolari

În cursul zilei de ieri, Bitcoin a atins un nou maxim de istoric de 125.708 dolari, iar la momentul publicării acestui articol se tranzacționează la aproximativ 124.900 de dolari. În continuare, Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, având o capitalizare de piață de aproape 2.5 trilioane de dolari și un volum tranzacționat de aproximativ 61 de miliarde de dolari în ultimele 24 ore, conform Coingecko.

Capitalizarea sa de piață se situează peste Amazon, Meta și Saudi Aramco, care valorează 2.34, 1.77, respectiv 1.6 trilioane de dolari, însă sub argint, a cărui rezerve totale sunt evaluate la 2.72 trilioane de dolari. Totuși, avansul din ultima perioadă a Bitcoin nu pare să fie unul cu potențial de creștere susținută, avertizează unii traderi. Volumul se află în scădere, iar din acest motiv o corecție ar putea sosi în orice moment. Cu toate acestea, moneda digitală s-a apreciat cu 13% în ultima lună și cu aproape 100% față de anul trecut, indicând un interes crescut din partea investitorilor.