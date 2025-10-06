Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Borderlands 4 – de la 37FPS la 150FPS cu doar un click folosind tehnologia Multi Frame Generation
2026 se anunță anul schimbării la Dacia, care va actualiza toată gama de mașini
Noi baterii la Tesla: Model 3 are 750 km autonomie WLTP
AOC U27B3AF – monitor office Ultra HD 4K la un preț accesibil
Tot ce trebuie să știți despre: motivele pentru care ar trebui să-ți conectezi gadgeturile smart la o rețea separată
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

HBO Max se scumpește considerabil. Abonamentul de bază fără reclame costă acum 45 lei pe lună

| 5 Diverse

Pare că am intrat într-o nouă perioadă de scumpiri accelerate pentru serviciile digitale. După Disney+ și Xbox Game Pass, HBO anunță majorări de prețuri semnificative pentru abonamentele Max fără reclame. Planul standard, care permite vizionarea pe două ecrane simultan și rezoluție 1080p, fără HDR se scumpește de la 6.99 euro (35 lei) la 8.99 euro (45 lei) pe lună, iar cel Premium, cu streaming la rezoluții de până la 4K cu HDR și Atmos se majorează de la 9.99 euro (50 lei) la 11.99 euro (60 lei) pe lună.

Majorările sunt cu efect imediat și se vor aplica și abonaților existenți, aceștia urmând a plăti noile prețuri începând cu următorul ciclu de facturare. Singurul abonament care nu a fost majorat este cel basic cu reclame, care a rămas la același preț de 4.99 euro (25 lei) pe lună.

Din punctul meu de vedere, streaming-ul, mai ales în cazul platformelor precum Max, care nu oferă nici pe departe conținut la fel de variat precum Netflix, începe să devină o afacere foarte proastă. Platformele majorează constant prețurile, însă calitatea și cantitatea conținutului scade constant.

Participa la discutie!

  2. Adi a zis

    O avea Netflix conținut mult mai variat, dar majoritatea este sub mediocru și lasă de dorit. HBO macar are content mai de calitate, mai ales când vine vorba de seriale.

    Răspunde

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.