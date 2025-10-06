HBO Max se scumpește considerabil. Abonamentul de bază fără reclame costă acum 45 lei pe lună

Pare că am intrat într-o nouă perioadă de scumpiri accelerate pentru serviciile digitale. După Disney+ și Xbox Game Pass, HBO anunță majorări de prețuri semnificative pentru abonamentele Max fără reclame. Planul standard, care permite vizionarea pe două ecrane simultan și rezoluție 1080p, fără HDR se scumpește de la 6.99 euro (35 lei) la 8.99 euro (45 lei) pe lună, iar cel Premium, cu streaming la rezoluții de până la 4K cu HDR și Atmos se majorează de la 9.99 euro (50 lei) la 11.99 euro (60 lei) pe lună.

Majorările sunt cu efect imediat și se vor aplica și abonaților existenți, aceștia urmând a plăti noile prețuri începând cu următorul ciclu de facturare. Singurul abonament care nu a fost majorat este cel basic cu reclame, care a rămas la același preț de 4.99 euro (25 lei) pe lună.

Din punctul meu de vedere, streaming-ul, mai ales în cazul platformelor precum Max, care nu oferă nici pe departe conținut la fel de variat precum Netflix, începe să devină o afacere foarte proastă. Platformele majorează constant prețurile, însă calitatea și cantitatea conținutului scade constant.