Sondajul de marți: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)

Trebuie să recunosc că l-am luat la mișto pe fostul președinte, Traian Băsescu, care spunea filosofic: Iarna nu-i ca vara! 🙂

Ei bine, vremea din ultimele săptămâni mi-au demonstrat că nici toamna nu-i ca vara, motiv pentru care am zis că e momentul clasicului nostru sondaj despre schimbul de anvelope, pe care l-am rulat în 2021, 2023 și 2024.

Am văzut câteva știri cu accidente provocate tocmai de lipsa de gume adecvate vremii, așa că aș vrea să vedem cum stăm printre cititori. Și, ca de obicei, încep eu: la mașina personală am deja anvelope all season, deci nu am nevoie de vreun schimb, ci doar de o echilibrare. Și apropo de all-season, Michelin are o promoție. La cea de companie, încă așteptăm cauciucurile de iarnă, deci le avem doar pe cele de vară. Bine că prin Timiș nu a fostvremea chiar atât de rea!

Să vă văd acum pe voi. Iar rubrica de comentarii vă aparține și pentru cazurile în care doriți să explicați votul sau să adresați întrebări suplimentare.