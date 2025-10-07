Sondajul de marți: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)

Trebuie să recunosc că l-am luat la mișto pe fostul președinte, Traian Băsescu, care spunea filosofic: Iarna nu-i ca vara! 🙂
Ei bine, vremea din ultimele săptămâni mi-au demonstrat că nici toamna nu-i ca vara, motiv pentru care am zis că e momentul clasicului nostru sondaj despre schimbul de anvelope, pe care l-am rulat în 2021, 2023 și 2024.
Am văzut câteva știri cu accidente provocate tocmai de lipsa de gume adecvate vremii, așa că aș vrea să vedem cum stăm printre cititori. Și, ca de obicei, încep eu: la mașina personală am deja anvelope all season, deci nu am nevoie de vreun schimb, ci doar de o echilibrare. Și apropo de all-season, Michelin are o promoție. La cea de companie, încă așteptăm cauciucurile de iarnă, deci le avem doar pe cele de vară. Bine că prin Timiș nu a fostvremea chiar atât de rea!
Să vă văd acum pe voi. Iar rubrica de comentarii vă aparține și pentru cazurile în care doriți să explicați votul sau să adresați întrebări suplimentare.
Marian a zis
Corect fostul presedinte Traian Basescu aka Petrov! 🙂
Darius a zis
All season 4 life.
Gabriel a zis
Era oferta la Autosoft Fundeni, 50% reducere la manopera in luna septembrie. M-am dus fara sa stiu, chiar pe 30 sept, si le-am pus. Am scapat de cozi si am iesit si mult mai ieftin.
Radu a zis
Ca niciodata, anul acesta nu le-am mai pus pe cele de vara.
Surprinzator, uzura celor de iarna in ultimii 14.000 de km (atat am facut cu ele din Noiembrie 2024 si pana azi) este mult sub ce ma asteptam. Asta avand in vedere ca undeva la 9000 de km au fost facuti in vara la temperaturi de peste 30 de grade. Merg linistit, nici vorba de viraje luate tare, asa ca nu am simtit nimic in neregula.
Planul era sa le rulez vara, sa se uzeze pana „la semn” si acum sa iau CrossClimate 3.
Raul a zis
Urmează săptămâna asta sa trec la anvelopele all season. Circul cca. 60k/an si vara prefer sa ma bucur de confortul anvelopelor dedicate.
jeky a zis
Încă nu, când se răcește mai tare că nu prea umblu cu mașina