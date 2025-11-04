Black Friday 2025 la Vodafone EASY: internet 5G nelimitat de la 2 euro/lună

Vodafone a lansat campania Black Friday pentru serviciul său digital EASY, cu o ofertă care include internet mobil nelimitat 5G la prețuri începând de la 2 euro/lună în primele 12 luni, fără perioadă contractuală.

Oferta vine în contextul în care Orange YOXO, principalul competitor pe segmentul digital, nu a anunțat nicio promoție similară.

Serviciul Vodafone EASY este complet digital, activabil direct din aplicația dedicată (Android și iOS), și include trei tipuri de abonamente:

EASY CHILL : 1 GB 5G, minute și SMS-uri nelimitate în rețea, 50 minute naționale – 2 euro/lună

: 1 GB 5G, minute și SMS-uri nelimitate în rețea, 50 minute naționale – 2 euro/lună EASY BOOST : internet nelimitat 5G, minute și SMS-uri nelimitate – 4 euro/lună

: internet nelimitat 5G, minute și SMS-uri nelimitate – 4 euro/lună EASY MAX: internet nelimitat 5G, roaming SEE inclus, minute și SMS-uri nelimitate – 6 euro/lună

Toate abonamentele sunt disponibile cu eSIM și pot fi activate fără vizită în magazin sau semnarea unui contract fizic. Campania se desfășoară între 3 și 16 noiembrie 2025, iar reducerea se aplică doar în primele 12 luni. Practic, pentru 2 euro ai minute, SMS-uri și apeluri nelimitate, ceea ce îl face extrem de atractiv, comparativ cu ofertele concurenței.

Rămâne să vedem în ce măsură oferta va atrage clienții dinspre rivalul YOXO.