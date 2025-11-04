Sondajul de marți: Veți cumpăra ceva de Black Friday 2025?

Am rulat sondajul acesta în 2018, 2022, 2023 și 2024, iar de fiecare dată au fost mai mulți cei care au declarat că nu au în plan nicio comandă.

Sunt mari șanse să fie la fel și în acest an, mai ales pentru că nu mai văd același hype în jurul evenimentului. Posibil să fie de la situația financiară locală și globală, de la alte probleme care țin prima pagină și ne captează atenția (războaie, segregare socială, disponibilizări în masă) sau, pur și simplu, a intervenit rutina, iar Black Friday are nevoie să se reinventeze.

Cert e că nici eu, dar nici cei din jurul meu, nu mai suntem agitați să prindem acea ofertă last minute, deși nu exclud să iau vreo oală, tigaie sau pastile pentru mașina de spălat vase.

Voi ce planuri aveți?