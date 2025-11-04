Arena IT

Kingston a lansat SSD-ul Fury Renegade G5 de 8TB

Kingston a lansat un SSD cu o capacitate uriasă de 8TB din gama Fury Renegade G5, aceeasi gama pe care am testat-o si noi recent cu interfata PCIe 5.0. Noi am avut la test versiunea de 2TB, insa acum, cel mai probabil, o sa testam si acest model de 8TB.

Kingston promite ca acest SSD atinge 14.800MB/s la citire si 14.000MB/s la scriere, are 2 milioane IOPS, memorie 3D NAND TLC si este destinat celor care au multa nevoie de stocare. Multe detalii tehnice nu au fost oferite, cum ar fi controllerul folosit, TBW etc, dar le vom afla pe parcurs.

