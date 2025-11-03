Black Friday la Digi – 50% reducere un an intreg la toate serviciile

Uite inca un motiv sa treci pe Digi: 50% reducere la toate serviciile lor timp de 12 luni. Oferta este valabila incepand de vineri, 7 noiembrie si pana pe 9 noiembrie, atat online cat si in magazinele fizice.

Nu-mi este clar daca doar pentru clientii noi sau si pentru clientii deja existenti care vor sa-si prelungeasca abonamentele. De mentionat ca magazinele fizice Digi sunt deschise de luni pana vineri cu program normal si sambata pana la ora 14, iar magazinele din centrele comerciale sunt deschise pe toate durata weekendului.