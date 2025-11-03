eMAG a anuntat ce produse vor intra in campania de Black Friday 2025

eMAG a dat astăzi startul oficial pregătirilor pentru Black Friday 2025, evenimentul care va avea loc pe 7 noiembrie și promite să fie cea mai mare ediție de până acum. Retailerul vine cu o serie de noutăți, parteneriate și oferte speciale care acoperă toate categoriile, de la gadgeturi și electrocasnice, până la bilete de avion, abonamente și chiar aur.

Evenimentul de anul acesta marchează o creștere semnificativă a numărului de produse listate, precum și introducerea unor campanii promoționale unice. eMAG estimează vânzări totale de aproximativ 940 de milioane de lei, cu livrarea comenzilor până cel târziu 22 noiembrie.

Volume și categorii de produse

600.000 de electrocasnice mici (+100.000 vs 2024)

120.000 televizoare

1.500.000 produse fashion (+500.000 vs 2024)

3.500.000 produse cosmetice (+500.000 vs 2024)

400.000 smartphone-uri și gadgeturi (+100.000 vs 2024)

150.000 laptopuri și echipamente IT (+50.000 vs 2024)

120.000 frigidere și mașini de spălat (+20.000 vs 2024)

1.000.000 produse pentru casă și bricolaj (+300.000 vs 2024)

Produse și premii speciale Black Friday 2025

+40.000 bilete la festivaluri precum Electric Castle, Beach Please, Summer Well, Untold (de la 10 lei)

Mii de echipamente oficiale de fotbal de la Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și alte cluburi din România

+5.000 abonamente la platforme de streaming (Voyo, AntenaPlay)

+7.000 vouchere cu reduceri de până la 45% pentru bilete de avion

1.000 abonamente de energie E.ON (reducere 100 lei/6 luni, preț ~1 leu/kWh)

600 pachete fotovoltaice și pompe de căldură

+21 kg de aur

+100 tone de carne de porc și mezeluri

+44.000 nopți de cazare cu până la 80% reducere

Mașini la ofertă

126 autoturisme din mărci precum Audi, Fiat, Ford, Jeep, Maserati, Mazda, MG și Volvo 42 hibride 37 pe benzină 26 electrice 21 diesel



Programul Genius

Abonament la 49 lei/an, cu vouchere de 250 lei (4×25 lei eMAG, 4×25 lei Fashion Days, 1×50 lei Flip)

În 2024, 38% dintre clienții eMAG care au comandat de Black Friday au avut abonament Genius

Estimări pentru 2025

Vânzări totale: 940 milioane lei

Livrarea produselor până pe 22 noiembrie

Cum să te pregătești de Black Friday

eMAG încurajează clienții să finalizeze din timp pașii din aplicație pentru a beneficia de o experiență rapidă și pentru a intra automat în tombola cu premii, printre care se numără și un iPhone 17 Pro. Pașii sunt:

Instalează aplicația eMAG și activează notificările

Verifică bugetul disponibil în MyWallet

Activează Genius

Salvează cardul pentru plată rapidă

Adaugă produsele preferate la favorite

Concluzie

Black Friday 2025 la eMAG va fi un eveniment amplu, care îmbină reducerile clasice cu o gamă variată de produse speciale și experiențe. De la electrocasnice și gadgeturi până la vacanțe, abonamente de energie și aur, eMAG își propune să transforme ziua de 7 noiembrie într-un adevărat maraton de shopping și premii.