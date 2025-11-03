Arena IT

Affinity devine gratuit: ce înseamnă această schimbare pentru utilizatori

Affinity, suita de aplicații pentru design grafic, editare foto și publishing digital, a fost relansată în octombrie 2025 sub umbrela Canva, după achiziția realizată în 2024.

Noua versiune, denumită „Affinity by Canva”, este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii, marcând o schimbare semnificativă în modelul de distribuție al software-ului.

Aplicația combină funcționalitățile celor trei produse originale – Affinity Designer, Affinity Photo și Affinity Publisher – într-o interfață unificată, cu module dedicate pentru vectori, pixel și layout. Platforma este disponibilă pentru Windows, macOS și iPadOS, iar utilizatorii o pot accesa fără costuri de licență sau abonament.

Versiunea gratuită include funcții avansate de editare foto, design vectorial și layout pentru print și digital. Pentru utilizatorii Canva Premium, există integrare cu Canva AI Studio, care oferă funcții suplimentare bazate pe inteligență artificială.

Această decizie vine într-un context în care Adobe continuă să ofere aplicațiile sale prin abonamente lunare, iar Affinity era deja considerată o alternativă populară pentru utilizatorii care preferau licențele unice. Trecerea la un model complet gratuit ar putea influența dinamica pieței software-ului creativ, mai ales în rândul freelancerilor și creatorilor independenți.

Rămâne de văzut cum va evolua platforma în lunile următoare și dacă funcțiile avansate vor rămâne gratuite pe termen lung sau vor fi integrate într-un model freemium.

Pentru cei interesați, link-ul de download este acesta.

