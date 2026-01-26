Opinie nepopulară – Poliția Locală nu trebuie desființată

Poliția Locală este, probabil, cea mai urâtă instituție din România. În București, cel puțin, nu prea auzi pe cineva spunând ceva bun despre ea. Și totuși, eu cred că avem nevoie de Poliția Locală. Nu e perfectă, nu în forma asta, nu cu toate obiceiurile pe care le știm cu toții, dar avem nevoie de ea. Înainte să mă înjurați și pe mine, ascultați până la capăt, pentru că argumentele mele cred ca sunt solide.

Știu foarte bine de unde vine ura și o înțeleg. Mulți spun că angajatii din locală nu au făcut Academia de Poliție, că nu ar trebui să se numească polițiști, că au apărut dintr-o zonă de gardieni publici și că au fost împinși în față cu o uniformă care seamănă suficient de mult cât să enerveze lumea. Bun, asta este partea de orgoliu și de etichetă. Doar că, dincolo de etichetă, realitatea este mult mai simplă: Poliția Locală nu are atribuțiile unui polițist din Poliția Română, în special pe penal, anchetă, investigații, dar are atribuții de ordine locală și contravenții, exact genul de lucruri mici, enervante și dese care îți fac viața un coșmar în oraș. Iar lucrurile mici, enervante și dese sunt fix ce ne omoară nervii în București.

Mai e și absurditatea bucureșteană, ca să fie tacâmul complet. În București ai Poliția Locală în fiecare sector, dar ai și Poliția Locală a Municipiului București. Deci nu doar că ai șase structuri, una pe sector, mai ai și una deasupra, mai specială. Dacă mă întrebați pe mine, asta e o rețetă pentru haos administrativ, confuzie de competențe, pasat responsabilitatea și, inevitabil, locuri unde intră pilele. Eu aș fi preferat să existe o singură Poliție Locală, cu o comandă clară, cu un dispecerat unic, cu reguli unitare și cu indicatori de performanță pe care să-i vadă publicul. În loc de asta, avem un sistem fragmentat, care parcă e construit să nu poți cere socoteală nimănui.

Acum vine partea care mă interesează pe mine cel mai mult, și care, cred eu, justifică existența Poliției Locale chiar și în condițiile în care o parte dintre oameni o privesc cu dispreț: traficul și parcările. Aici este realitatea brută a orașului, aici se vede imediat dacă există autoritate sau nu, aici simți pe pielea ta dacă trăiești într-un loc care se conduce după reguli sau într-un loc unde fiecare face ce vrea.

Poliția Locală dirijează traficul dimineața și seara în multe zone din București. Mulți spun că asta ar trebui să facă Poliția Rutieră. De acord, teoretic. Practic, Bucureștiul este un oraș în care Poliția Rutieră este insuficientă pentru volumul de muncă. Nu o spun ca să atac pe cineva, o spun ca simplu cetățean care trăiește în oraș. Sunt prea puțini oameni raportat la câte intersecții, câte puncte sensibile, câte ambuteiaje și câte evenimente apar zilnic. Concluzia este simplă: dacă scoți Poliția Locală din ecuație, nu se umple golul cu nimic. Nu apare, ca prin magie, o armată de politisti rutieri în plus. Doar rămâne golul.

La fel și cu parcările. Eu sunt unul dintre oamenii care ajung să sune săptămânal la Poliția Locală pentru că locuiesc într-o zonă foarte aglomerată și văd constant același film: mașini pe trotuar, pe trecere, în giratoriu, pe colț de intersecție, in fața căilor de acces etc. Și nu, nu sun pentru nimicuri. Sun când un om nu mai poate trece pe trotuar cu un copil sau cu un cărucior, când un acces e blocat, când o mașină stă exact unde nu are voie și este un risc, când un nesimțit decide că spațiul public e moșia lui. Iar dacă ai impresia că exagerez, te invit să stai o seară într-un cartier aglomerat.

De fiecare dată când am sunat, am fost tratat bine. Nu mi s-a vorbit de sus, nu am fost luat la mișto, oamenii au încercat să ajute. Problema reală, și aici e ironic, este fix argumentul pentru care unii ar vrea să-i desființeze: sunt atât de multe sesizări încât uneori ajung după trei sau patru ore. Și da, asta poate fi prea târziu. Dar nu e o dovadă că instituția nu trebuie să existe. E o dovadă că volumul de muncă e uriaș, iar resursa este insuficientă sau prost organizată, sau ambele.

Am vorbit la telefon cu o doamnă care și-a cerut scuze și mi-a spus direct că sunt prea puțini pentru cât e de lucru. Și fix aici este esența: ori sunt prea puțini oameni, ori sunt prea mulți nesimțiți. Eu cred că sunt ambele. Și mai cred ceva: dacă în București, unde ai densitate, trafic, haos urban și un număr imens de situații mici si enervante, daca scoți mecanismul care se ocupă de aceste situații, nu ajungi într-un oraș mai liber, ajungi într-un oraș mai brutal.

Înțeleg perfect de ce oamenii vor desființare. Mulți au interacționat prost cu Poliția Locală, au văzut aroganță, au văzut incompetență, au văzut exces de zel unde nu trebuie și lipsă de reacție unde ar trebui. Mulți au impresia că e o instituție de primărie, deci politizată, deci folosită pentru controale și amenzi, nu pentru ordine. Înțeleg și partea cu pilele. Dar întrebarea corectă nu este dacă ne place sau nu ne place. Întrebarea corectă este ce se întâmplă după, în prima zi în care nu mai există.

Ce siguranță ai ca cetățean să mergi pe stradă? Nu mă refer la crimă, nu mă refer la filme. Mă refer la lucrurile reale, de zi cu zi: respectarea trecerilor de pietoni, ocuparea trotuarelor, blocarea cailor de acces, scandalurile din parcuri, comerțul haotic pe domeniul public, gunoaiele aruncate unde nu trebuie, micile conflicte care escaladează pentru că nimeni nu intervine. Astea nu sunt detalii. Astea sunt exact lucrurile care fac un oraș respirabil sau o junglă.

Și da, știu că sună dur, dar eu cred că civilizația, în special într-un oraș ca Bucureștiul, se face și cu forță. Cu reguli clare, cu aplicare consecventă, cu sancțiuni reale. Nu ajungi să respecți reguli doar pentru că ești un om bun. Ajungi să respecți reguli pentru că știi că există consecințe. Așa s-au civilizat și alții. Nu s-au trezit nemtii într-o dimineață și au decis toți să fie îngeri. Au existat reguli și aplicare.

Aici intră și ideea pe care o spun fără rușine, chiar dacă supără: mulți se oftică atunci când sunt amendați de Poliția Locală, dar amenda nu apare din neant. În foarte multe cazuri, omul a încălcat o regulă. Nu e mai sănătos să ne asumăm că am greșit, decât să facem scandal că instituția e de vină? Eu nu mi-am luat amendă de la ei. Nu pentru că sunt norocos, ci pentru că nu parchez pe trecere, nu blochez accesul, nu urc pe trotuar cu masina, nu fac pe șmecherul. E minimul de bun simț.

Acum, ca să fiu corect până la capăt, nici eu nu cred că Poliția Locală, așa cum e azi, este forma ideală. Eu nu vreau o instituție care există doar ca să dea amenzi și să facă normă. Nu vreau o instituție unde intră oameni pe pile și apoi se miră că lumea îi disprețuiește. Nu vreau o instituție care nu are criterii uniforme de pregătire, dotare și comportament. Eu vreau reorganizare, profesionalism și reguli clare. Vreau o structură unificată la nivel de București, nu șapte bucăți care se suprapun și se încurcă. Vreau dispecerat unic și timpi de răspuns măsurați. Vreau proceduri identice în toate zonele, ca să nu depindă totul de sector. Vreau transparență, câte sesizări intră, câte se rezolvă, în cât timp, pe ce tipuri de situații. Vreau camere pe uniformă și responsabilitate reală. Vreau concursuri și examene serioase, nu intrări pe ușa din dos. Și vreau delimitare clară între ce poate face Poliția Locală și ce trebuie să facă Poliția Română, ca să nu mai avem așteptări greșite de ambele părți.

Dar desființare? Nu. Pentru că desființarea nu rezolvă problemele reale, doar le mută în curtea nimănui. Iar când o problemă ajunge în curtea nimănui, se transformă în normalitate. În București, normalitatea deja e prea aproape de haos. Ultimul lucru de care avem nevoie este să-i mai scoatem o frână.

Poate că Poliția Locală este urâtă, poate că merită o parte din critică, poate că trebuie schimbată radical în multe locuri. Dar între o instituție imperfectă și lipsa totală a instituției, eu aleg varianta în care există cineva care să răspundă la telefon, să vină pe teren, să aplice o sancțiune, să ridice o mașină care blochează accesul și să transmită, măcar din când în când, mesajul simplu că orașul ăsta nu e al celui mai nesimțit dintre noi.