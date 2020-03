Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ar putea fi mai aproape decat credeam

O noua informatie s-a „scurs” pe Twitter legata de o versiune remastered a mult indragitului Modern Warfare 2.

Dupa ce Modern Warfare Remastered a fost lansat odata cu Call of Duty Infinite Warfare, fanii seriei – printre care si eu, sperau ca Activision sa continue trendul si sa nu se opreasca la primul titlu modern din serie, care a propulsat brandul Call of Duty.

Call of Duty Modern Warfare 2 a fost lansat pe 10 noiembrie 2009 si a fost cam ultimul titlu bun produs de Infinity Ward, iar campania acestuia a fost preferata mea. Personajele, actiunea exploziva in stilul regizorului Michael Bay si coloana sonora produsa de inconfundabilul Hans Zimmer plus multiplayer-ul competitiv l-au facut un adevarat succes.

Modern Warfare 2 Remastered ar trebui sa fie lansat maine si va contine doar campania, fara modul multiplayer. Daca este o teapa in avans de 1 aprilie sau nu, aflam curand.

I just spoke to @Okami13_, and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March!

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 28, 2020