Review Acer Triton 500 – un laptop solid si compact pentru gaming

Acer Triton 500 este un laptop de gaming compact care se adreseaza atat gamerilor cat si persoanelor care calatoresc mult si au nevoie de un companion. Triton 500 imbina gaming-ul si portabilitatea intr-un mod placut.

Laptop-urile de gaming sunt in general groase si grele pentru ca au nevoie de un sistem de racire performant, baterii generoase si automat componentele sunt un pic mai mari. In cazul de fata avem un laptop de gaming de dimensiuni compacte, o greutate mica si daca nu esti un expert il poti confunda cu un laptop multimedia.

Triton 500 a fost gandit sa fie un laptop de gaming, iar utilizatorul din cand in cand mai pleaca in deplasare si trebuie sa isi ia cu el laptop-ul de gaming. Caci sa fim seriosi, nu stiu cati dintre voi aveti 2 laptop-uri: unul office ultra usor si unul de gaming.

Asa se defineste Triton 500. Insa pentru a fi un laptop ultra portabil dar si foarte bun la gaming au fost necesare cateva sacrificii. Discutam despre platforma hardware care este usor atipica dar in continuare una foarte buna.

La interior s-a optat pentru un procesor de generatie mai veche, un Core i7-8750H. Nu este o problema cu el si nici diferente mari nu sunt intre acesta si seria 9000. Doar ca lucreaza la frecvente ceva mai mici si este mai rece, deci automat are nevoie de un sistem de racire mai mic.

Placa video aleasa este un RTX 2080 Max-Q, deci o versiune un pic mai slaba decat cea standard. Nici aici nu vad o problema deoarece placa in sine este o bestie chiar si in versiunea aceasta. Dar pentru a putea face un laptop atat de compact este nevoie sa alegi cu atentie componentele atlfel risti sa produci o bomba. Acer a ales cu atentie procesorul si placa video si zic eu ca este o combinatie foarte buna.

Mai primim 32GB RAM DDR4 la 2666MHz, ecran de 15.6 inch Full HD IPS 144Hz produs de AUO, model B156HAN08.2 , 2 SSD-uri de 256GB in format PCIe Express NVMe in RAID, Windows 10 Pro instalat si tastatura iluminata RGB.

Despre design aflati ca Triton 500 este foarte compact, adica este foarte mic in dimensiuni, este subtire si usor. Pozele vorbesc de la sine dar vreau sa fac anumite precizari: constructia este una premium si tot ce simti la atingere este premium. Carcasa este din plastic, dar atat de bine finisat incat atunci cand laptop-ul este rece iti lasa impresia ca este metal.

Imbinarile sunt solide si de buna calitate, iar balamaua ecranului este teapana! Ca sa va faceti o idee de grosimea laptop-ului, mufa LAN a intrat la limita fiind fix cat marginea lui. Deci laptop-ul este gros fix cat mufa LAN.

Chiar si ecranul are margini foarte subtiri si face ca amprenta laptop-ului sa fie mai mica. Arata foarte bine asa cum este. Cantareste 2.14kg si se simte solid chiar daca el este un laptop usor.

Pe partea de conectica ofera LAN, USB, HDMI si 2 jack-uri pe partea stanga si mini Display Port, USB Type C si 2 USB-uri pe partea dreapta. Este o conectica completa, foarte buna pentru un laptop de gaming.

Tastatura este iluminata si poti sa ii schimbi culoarea din softul dedicat. Se simte bine la apasare si ofera feedback foarte bun. Poti sa te joci in voie fara sa simti ca apesi in gol. Este bine construita sa ofere feedback real si placut.

Despre bateria de 4 celule nu am sa va spun prea multe caci in majoritatea timpului l-am folosit conectat la priza. Nu este un laptop care va fi folosit pe baterie, foarte rar probabil. Estimez in jur de 5 ore autonomie tinand cont de hardware.

Ce am apreciat foarte mult este mentenanta usoara. Daca desfaci suruburile de pe spate poti foarte usor sa scoti capacul si ai acces la baterie, cele 3 ventilatoare si la memorii.

Temperaturile pe care Triton 500 le atinge in full load nu sunt exagerate. Temperatura de la interior este de maxim 77 de grade pentru placa video si 90 de grade pentru procesor in teste sintetice. Insa aceste teste sintetice nu reflecta realitatea pentru mine caci procesorul si placa video au fost tinute la 100% timp de 30 de minute.

In gaming lucrurile nu stau asa caci nici procesorul si nici placa video nu lucreaza tot timpul la valori maxime. Asadar, in gaming temperaturile sunt mai mici. Am atins maxim 72 de grade la procesor si 65 de grade la placa video.

Sistemul de racire nu face galagie mare cand lucreaza. Am crezut initial ca o sa aud un sunet puternic dat fiind faptul ca ventilatoarele sunt mai mici. Sincer nu a fost asa, iar sunetul a fost unul normal si deranjant doar daca in casa este liniste totala. Dar atunci cand mai merge si televizorul, mai ai si sunetul de la joc, mai sunt persoane care mai vorbesc prin casa, sunetul produs de sistemul de racire este slab.

Pentru mine cel mai important este cum se prezinta in gaming, ce FPS-uri scoate si pe ce detalii te poti juca. Am incercat cateva jocuri populare caci in esenta poti sa te joci orice pe acest laptop. Toate jocurile au rulat pe setari grafice maxime.

JOC FPS FIFA20 113 LoL 144 GTA V 103 BF1 133 AC Origins 67

Uite si cateva teste sintetice:

In concluzie, Triton 500 este un laptop bun care face ceea ce promite: este foarte usor de transportat, are performante foarte bune in gaming, nu se incinge in timp ce te joci, are un soft bun si o constructie solida.