CANAL+ și THOMSON aduc divertismentul mai aproape: aplicațiile preinstalate pe televizoarele Smart din Europa

CANAL+, prezent în aproape 70 de țări și cu peste 40 de milioane de abonați la nivel global, anunță un parteneriat strategic cu brandul THOMSON pentru distribuția aplicațiilor sale pe televizoarele Smart THOMSON din Europa.

Cele mai noi modele, echipate cu platforma Powered by TiVo, vor include aplicațiile CANAL+ preinstalate, oferind acces instant la conținutul platformei.

În toate teritoriile europene unde CANAL+ este activ – inclusiv Franța, Polonia, Elveția, Olanda, Cehia, Austria, Ungaria, Slovacia, Belgia și România — utilizatorii vor regăsi aplicația CANAL+ direct în meniul televizorului, alături de aplicațiile locale ale grupului: Skylink, FOCUS+, TV Vlaanderen și Télésat.

Pentru o experiență simplificată, telecomenzile televizoarelor THOMSON vor include un buton dedicat CANAL+, oferind acces direct și rapid la întreaga bibliotecă de conținut. Această integrare marchează o premieră pentru grupul CANAL+, care își extinde astfel prezența digitală în locuințele europene.

Pe lângă distribuția aplicațiilor, parteneriatul dintre CANAL+ și THOMSON include și o serie de inițiative comerciale comune: ambalaje co-branded, campanii promoționale online și în magazine, menite să consolideze vizibilitatea și atractivitatea ofertei.

Acest parteneriat strategic cu brandul THOMSON demonstrează angajamentul nostru continuu de a extinde accesibilitatea aplicației CANAL+. Pentru prima dată, în toate teritoriile europene în care suntem prezenți, abonații noștri vor beneficia de acces simplificat și imediat la conținutul preferat, grație butonului CANAL+ de pe telecomandă, a declarat Philippe Schwerer, Vicepreședinte Executiv pentru Parteneriate Industriale și Noi Afaceri la CANAL+.

În sondajul nostru despre platformele de streaming media era menționat și Canal+, așa că poate fi de interes pentru voi.