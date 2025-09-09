Arena IT

Sondajul de marți: La ce platforme de streaming video sunteți abonați? (2025)

Dată fiind opinia mea nepopulară din ultimul weekend din august, am zis că merită să vedem și la ce platforme de streaming video aveți abonament.

Nu de alta, dar avem destul de multe disponibile la noi în țară, unele cu preț mai mare, altele cu preț mai mic, unele incluse în alte subscripții sau altele oferite gratuit.

Și, ca să fie ok, încep eu cu ale mele:

  • Amazon Prime Video – achiziționat pentru ceva seriale SF și pentru că e ieftin
  • DIGI TV – a venit la pachet cu abonamentele de telefonie mobilă
  • Disney+ – luat din impuls 🙂
  • HBO Max – inclus în abonamentul de internet și TV de la Orange
  • Netflix – pentru că aici am cele mai multe filme sau seriale pe care le urmăresc (le urmăream, ca să fiu mai exact, pentru că nu am mai făcut-o de ceva vreme)
  • OrangeTVGO – a venit la pachet cu abonamentele de internet și TV
  • SkyShowtime – prins cu oferta la jumătate de preț și păstrat pentru serialele din seria Star Trek și alte câteva producții
  • VOYO – achiziționat exclusiv pentru meciurile de Premier League

Toată tărășenia mă costă undeva la 200 lei pe lună, din care 50 vin de la vecinul cu care împart contul de Netflix, la cererea lui. 🙂 Practic, aș putea estima că dau 30 euro lunar pentru abonamentele de streaming. E mult? E puțin? Voi ce ziceți și cum stați cu aceste abonamente?

La ce platforme de streaming video sunteți abonați?
Results

