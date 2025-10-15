Rezultate sondaj: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)

Ei bine, am ajuns la momentul clasicului nostru articol despre rezultatele sondajului despre schimbul de anvelope, pe care l-am rulat și în 2021, 2023 și 2024.

De data asta, dat fiind că vremea nu a fost prea rea, văd că 55% dintre respondenți nu au trecut la cauciucurile de iarnă și au rămas la cele de vară.

Partea surprinzătoare este numărul celor care folosesc anvelope all season, care s-a dublat aproape față de anii trecuți: 32% dintre voi ați declarat că le aveți montate pe mașini. Până la urmă ar trebui să nu mă mire prea mult, pentru că iernile sunt tot mai blânde pe la noi, iar gheața sau zăpada sunt fenomene tot mai rare prin majoritatea localităților. În afara celor care locuiesc în zonele de munte sau care merg des la schi, nu prea are rost să folosești cauciucuri dedicate.

Astfel, doar 13% au schimbat cauciucurile cu unele de iarnă, iar aceștia sunt fie cei de mai sus, fie cei extrem de prevăzători, care nu vor să stea la cozi interminabile.

Apropo, pentru că am văzut discuțiile din rubrica de comentarii, țin să vă sfătuiesc să nu riscați și să folosiți ”încălțămintea” neadecvată pe mașini, indiferent că discutăm despre anvelope de vară utilizate și vara (apropo, asta e chiar caz de amendă) sau invers (le uzați prea rapid și nici nu aveți siguranță că puteți opri la timp).