HARMAN Ready Link Marketplace este alternativa la Android Auto și Apple CarPlay

HARMAN își extinde vizibil magazinul de aplicații pentru mașini – Ready Link Marketplace – iar ritmul e susținut.

Un hands‑on publicat pe 20 ianuarie 2026 arată trecerea de la aproximativ 150 de titluri în august 2025 la „aproape 200” la început de 2026, inclusiv aplicații populare precum Spotify și discuții pentru includerea Apple Music, în timp ce colaborarea din 2024 cu CARIAD a dus deja la implementări pe modelele Grupului Volkswagen din 2025, sub un model cu abonament. Există și o prognoză care spune că Android Automotive OS ar putea echipa circa 70% din mașinile produse până în 2030 – ceea ce oferă Marketplace‑ului o bază sănătoasă de scalare.

Pentru constructori, Ready Link este prezentat ca un centru de comerț digital pe care ei îl controlează: catalogul, aspectul magazinului și relația cu clientul rămân la OEM, iar plățile sunt simplificate printr‑un motor integrat bazat pe Samsung Checkout – util pentru achiziții unice, abonamente și „features on demand”. Toate aplicațiile trec printr‑un proces de testare și certificare orientat pe standarde „automotive grade”, astfel încât experiențele să fie sigure și potrivite pentru condus. Dinspre comunitatea de dezvoltatori, HARMAN vorbește despre peste 180 de aplicații active și cinci OEM‑i globali deserviți, cifre compatibile cu observația Pocket‑lint că portofoliul se apropie de pragul de 200 de titluri – iar resursele oferite (SDK‑uri, template‑uri UI, ghiduri de conformitate) scurtează drumul de la idee la aplicație în cockpit.

Pentru a susține nu doar distribuția de conținut, ci și viteza de livrare a funcțiilor pe tot ciclul de viață al vehiculului, HARMAN a completat suita cu instrumente SDV precum Ready CQuence Loop – o platformă de validare virtuală care reduce dependența de bancuri de testare fizice – și Ready CQuence Run, un hipervizor de tip 1 pentru izolarea sigură a software‑ului critic și non‑critic. Compania mizează pe OTA și Smart Delta – folosite deja în zeci de milioane de vehicule – pentru actualizări eficiente la scară, în timp ce Marketplace‑ul rămâne interfața de monetizare și upgrade pe termen lung.

Nu e o idee apărută peste noapte, pentru că HARMAN a anunțat încă din 2020, la CES, ecosistemul Ignite Marketplace pentru aplicații și servicii în cloud, iar Ready Link reprezintă evoluția orientată pe Android Automotive și pe controlul OEM. Fiind însă perioada tulbure a pandemiei de COVID, posibil să ne fi scăpat multora.

Opinie mea este că e bine să avem mai mulți jucători pe acest segment. Concurența cu platformele consacrate ridică ștacheta – mai multă atenție la siguranță, la simplitatea utilizării și la costurile pentru utilizator, plus opțiuni reale pentru producători în privința datelor și a diferențierii de brand. În același timp, cred că abonamentele trebuie comunicate transparent și ținute în echilibru – un magazin bogat e util numai dacă nu transformă fiecare facilitate în cost lunar inevitabil. Bine, ssunt convins că, dacă au cei de la Google și Apple despre asta, adaugă și ei abonamente similare. 🙁