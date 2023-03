DE CE si CUM mi-am pus panouri fotovoltaice

Avand in vedere ca se apropie inceperea programului Casa Verde 2023, ma gandeam sa va spun de ce mi-am pus eu panouri fotovoltaice in doua locatii si cum am facut asta.

Despre programul Casa Verde 2023 am scris scurt aici, dar probabil il voi urmari indeaproape pentru ca posibil sa mai doresc sa aplic. Ocazie cu care va tin si pe voi la curent.

Din punctul meu de vedere sunt doua motive mari si late pentru care AR TREBUI sa te gandesti sa-ti montezi un sistem fotovoltaic.

Independenta/Siguranta Energetica

Practic la primul motiv sunt de fapt doua. Posibil sa nu poti sa-ti asiguri independenta energetica, dar iti vei putea asigura macar un anumit grad de stabilitate economica pe partea de consum de energie.

Practic vei avea curent la pret „fix” (costul sistemului) pentru multi zeci de ani de acum incolo. Iar daca sistemul e dimensionat bine si daca iti permite bugetul poti chiar sa devii independent energetic.

Asadar, indiferent de crizele ce vor urma, tu vei putea sta linistit ca factura ta la energie va fi aproximativ aceeasi… sau poate chiar zero.

Combustibil „gratis” de la soare

In cazul meu, adept convins al masinilor electrice, imi era absolut clar ca asta e viiitorul si ca va trebui sa merg in directia asta, de a incerca sa-mi acopar cat mai mult din consumul de energie al masinii electrice cu un sistem fotovoltaic.

Probabil deocamdata nu te gandesti la o masina electrica, insa pe viitor cu siguranta vei avea una. Iar daca aceasta va fi folosita preponderent in oras, practic vei putea alimenta acasa „gratis”. Pun ghilimelele de rigoare pentru ca tot vei avea de amortizat un sistem fotovoltaic. Insa scopul lui nu e doar sa incarce masina.

In cazul meu, in afara de centrala termica pe gaz, totul este electric. Iar probabil, in viitor, daca matematica spune asta, voi trece si incalzirea pe una din variantele electrice.

CUM mi-am pus panouri fotovoltaice

Noi am instalat panouri fotovoltaice in doua locatii: casa in care locuim si o casa de la tara. Scenariul a fost complet diferit si va spun pe scurt cum s-a intamplat. Rezultatul e aproape acelasi.

Casa Verde. La casa de la tara am mers pe varianta aplicarii la programul Casa Verde in anul 2021. Am mers pe varianta unui sistem fotovoltaic minim, de 3 kW, pentru care contributia mea a fost de 3000 lei. Incepand de ieri sunt prosumator cu acte in regula. Insa despre toata povestea cu Casa Verde voi reveni cu un articol dedicat, ca merita.

Tot prin Casa Verde planuiesc sa mai aplic si pentru casa in care locuiesc pentru a-mi suplimenta sistemul deja instalat din fonduri proprii. Vechiul regulament permitea, ramane de vazut cum va fi cel nou.

Fonduri proprii. Acasa, unde locuim si ne petrecem cel mai mult timp, pentru ca si lucram de aici, am ales sa nu mai asteptam urmatoarea sesiune de finantare, pentru ca nu stiam cand se va intampla, si am facut un efort si am instalat din fonduri proprii un sistem de 5.6 kW.

Absolut tot sistemul l-am cumparat de la Spy-Shop din doua motive: au avut preturi bune (cred eu, cele mai bune) si sunt din Timisoara, deci am putut sa merg sa-mi iau singur materialele de la ei.

Am mers pe varianta urmatoare: 15 panouri Canadian Solar de 375 W si un invertor Huawei trifazat de 5 kW. De ce am ales fix varianta asta? Pentru ca asa mi s-a parut mie ca se potrivesc cel mai bine pe spatiul propriului acoperis.

Planificarea am facut-o folosind aplicatia de la Solar Edge si datele despre acoperis de la arhitect. Intr-un final am realizat ca incap doar 12 din 15 panouri, asa ca 3 voi fi nevoit sa le montez altundeva. Dar nu e bai.

Montajul pe acoperis l-am facut cu o firma specializata iar instalatia electrica am facut-0 eu, sub indrumarea si supravegherea unei firme autorizate. Cat m-a costat in total? Irelevant de spus acum, pentru ca preturile se tot schimba – in sensul ca au scazut pentru panouri si invertoare de cand le-am cumparat eu. Dar pe langa linkurile de mai sus, de care va puteti folosi sa faceti calcule, am mai dat vreo 6000 lei pe structura iar montajul final mai costa tot pe acolo. Plus 1000-2000 lei dosarul de prosumator.

Concluzii… n-am inca

Inca nu pot trage foarte multe concluzii, pentru ca deocamdata sistemul de acasa il folosesc doar pentru consum propriu, fara injectare in retea (cererea de a deveni prosumator este in desfasurare) iar cel de la tara injecteaza in retea doar de o zi. Insa cu siguranta voi reveni cu concluzii dupa o mai lunga perioada de timp.

Insa, chiar si asa, acasa imi acopar zilnic intre 38% si 60% din consum cu soare de la panouri.