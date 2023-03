Experienta mea cu Casa Verde Fotovoltaice

Daca ati urmarit blogul ArenaIT, ati vazut ca noi am tinut aproape cu programul Casa Verde Fotovoltaice. Asta mai ales pentru ca atat eu, cat si colegul Cristi, am fost interesati personal de acest program inca de la inceput, din 2019.

Gasiti toate articolele despre acest subiect pe linkul fotovoltaice gratis. Insa ceea ce vreau sa va povestesc astazi e care a fost experienta mea cu programul Casa Verde Fotovoltaice 2021, pentru ca in acea sesiune am aplicat si am fost si acceptat. Mai aplicasem si in 2019 dar Enel nu a reusit sa-mi introduca dosarul.

Cand am aplicat

Ca atare, am inceput sa-mi fac temele pentru sesiunea din 2021 ca sa pot aplica repede la un instalator autorizat. Am cautat recenzii si pareri despre instalatorii care sunt relativ in zona noastra si de data asta n-am mai mers pe mana Enel. Am ales sa-mi incerc norocul cu Esolar. Va zic din start ca eu si cei de la Esolar nu ne-am cunoscut inainte de a aplica, ei nu stiu de acest blog si ca voi scrie acest articol. Pur si simplu am auzit de bine de ei, am auzit ca nu cer avans asa ca i-am ales.

Si apropo de avans, in 2019 am contactat absolut toti instalatorii autorizati de AFM si i-am intrebat daca cer avans. Unii ne-au mintit, spunand ca nu cer, doar ca sa ajunga pe lista noastra de instalatori „de treaba”. S-a creat un haos in sectiunea de comentarii atunci, insa macar am invatat cine minte si cine nu.

Asadar, in 23 decembrie 2021 dosarul meu a fost introdus pe site-ul AFM de catre instalatorul ales si pe data de 22 septembrie 2022, adica la 10 luni distanta, am fost aprobat in program.

Semnarea contractului

La vreo cateva luni dupa am semnat contractul cu ei, cat sa ne incadram in termenul legal, si la finalul anului mi-au instalat sistemul. Dupa care a urmat cererea de racordare catre E-Distributie, care a fost inregistrata pe 9 decembrie 2022.

Si desi ei s-au miscat repede si mi-au trimis factura pe 14 decembrie 2022, eu am fost prins in febra sarbatorilor si n-am vazut-o ratacita prin email-uri. Asa ca am platit-o abia la final de an.

Emiterea certificatului de racordare si schimbarea contorului

Intre timp ei chiar mi-au emis certificatul de racordare, pe 20 decembrie 2022. L-am trimis imediat catre Hidroelectrica, furnizorul meu, si am asteptat emiterea contractului de prosumator.

A urmat schimbarea contorului cu unul bidirectional (monofazic – inteleg ca e important, ca la trifazic am stat 4 luni dupa ei) care s-a intamplat relativ repede, pe 30 ianuarie 2022.

Semnarea contractului de prosumator cu furnizorul

Dupa care am tot asteptat emiterea contractului de prosumator de la Hidroelectrica. Am facut plangeri peste plangeri, atat la ei cat si la ANRE si, in cele din urma, pe data de 9 martie 2023 l-am primit semnat cu data de intrare in vigoare in aceeasi zi.

Cat m-a costat? Cat a durat?

Daca n-ati facut calculele, va spun eu: au trecut 442 de zile de la inscrierea in program pana cand am devenit prosumator cu acte in regula. Mai precis, un an, doua luni si 15 zile.

Totul m-a costat 3000 lei, atat a fost contributia mea pentru sistemul de 3 kW. Sistemul include 6 panouri Vendato Solar de 550 W, un invertor Growatt MIN3000TL si absolut tot ceea ce tine de montaj si instalare.

Din pacate, cei de la eSolar nu au inclus si un smart-meter in pret, ca sa-ti poti monitoriza consumul din casa si sa poti folosi sistemul pentru consum propriu pana primesti statutul de prosumator.

Altfel, in comparatie, acasa mi-am instalat un sistem de 5.6 kW care m-a costat de vreo 10 ori mai mult, din fonduri proprii. Asta in conditiile in care am cumparat absolut toate componentele de la Spy-Shop (si cred ca au cele mai bune preturi pentru persoane fizice, de pe piata) si l-am instalat intr-o semi regie proprie. Astazi, la vreo 4 luni distanta, acelasi sistem, m-ar fi costat cu cateva mii de lei mai putin, ca au scazut putin si preturile dar si TVA-ul la panouri si invertoare, care acum e 5%.

Chiar si asa, nu imi pare rau ca am facut investitia pe banii mei, am explicat intr-un articol dedicat DE CE si cum am facut asta. Iar planul este, daca-mi permite ghidul de aplicare, sa mai aplic o data si pentru casa in care stam la program.

Concluzie si idei. A meritat?

Eu cred ca da, a meritat. Efortul nu a fost unul foarte mare, aplicarea in program s-a facut relativ usor, cu niste acte pe care puteai, in majoritate, sa le dobandesti online.

Relatia cu firma instalatoare, ESolar, a fost una foarte buna. M-am inteles extrem de bine cu toate persoanele cu care am interactionat de acolo. Au fost prompti, deschisi si seriosi. Nu au cerut bani in avans, nu au fost costuri ascunse.

Daca e sa le „reprosez” ceva e ca nu au inclus un smart-meter de 400 lei si ca pretul lor, daca era sa-l pun pe banii mei, era de vreo doua ori mai mare. La fel si cu invertorul care as fi preferat sa fie un Huawei echivalent, pentru ca si acasa am tot Huawei. La propunerea mea de a-l schimba, mi s-a cerut o suma ilogica de bani, desi propunerea mea costa la fel ca si acel Growatt. Probabil au avut ei stocuri luate la pret mai bun… cine stie.

Dar repet, in rest, totul a fost perfect si ii recomand cat pot de tare. Ca atare, as mai lucra cu ei.

Iar in concluzie nu pot sa spun decat ca am facut o investitie foarte buna cu un cost minim. Mai precis, cu 3000 lei mi-am asigurat independenta energetica la acea locuinta. Unde, de la momentul in care am pornit instalatia pentru a injecta in retea (9 martie 2023) si pana acum (30 martie 2023) am produs deja 290 kWh.