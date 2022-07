Castile HyperX Cloud Alpha Wireless sunt fix ce ai nevoie pentru gaming si muzica

Ca fost detinator de HyperX Cloud, faptul ca am primit la test HyperX Cloud Alpha Wireless nu a insemnat nimic altceva decat bucurie. Bucurie pentru ca stiam la ce performanta sa ma astept. Asadar, utilizatorii de HyperX inteleg mai bine ce inseamna o pereche de casti de calitate, iar cine nu a apucat sa utilizeze noile Alpha Wireless, sunt aici sa va explic, daca mai este cazul, de ce sunt fix ce ai nevoie.

Am luat contact cu perifericele HyperX acum cativa ani buni, iar perechea de Cloud X o am si acum la birou si o folosesc la laptop. S-a rupt pe ici pe colo, i-am schimbat buretii, microfonul l-am pierdut, dar inca le folosesc asa cum sunt pentru muzica.

Modelul Cloud Alpha Wireless sunt pentru cei care doresc o experinta fara fir, atat pentru ascultat muzica, dar si pentru o experienta desavarsita in gaming.

Ati vazut ca am testat multe casti de gaming, care mai de care cu tehnologiile ei. Multe scumpe, cateva mai ieftine, dar toate pline de tehnologie care sa ofere o experienta cat mai buna.

La HyperX nu este cazul. Modelul testat de mine acum, Cloud Alpha Wireless, nu au nici o tehnologie la bord. In afara de conexiunea wireless, castile sunt cat se poate de simple. Nu au Noise Cancelling (doar pentru microfon au), nu au drivere realizate din nu stiu ce materiale exotice, nu au Bluetooth, nu au nimic fancy, nimic PR-istic cu care sa-ti fure gandurile.

Sunt casti simple, robuste si cu un sunet de calitate, dar care costa cat o pereche de top de la alti producatori care ofera mai multe tehnologii.

Am ramas un pic sceptic cand am vazut datele tehnice si pretul. Nu ma asteptam sa fie niste casti atat de banale. Dispun doar de DTS Headphone:X Spatial Audio si de niste drivere cu camere duble pentru medii si inalte separate de sunete joase.

M-am jucat putin cu egalizatorul si am reusit sa fac aceste casti sa se aude precum unele pe jack 3.5mm. Puternic, clar, cu bass profund si inalte calde care sa-ti atinga fin urechile.

Evindet, constructia a ramas asa cum o stiti de la alte casti HyperX. Avem metal solid, plastic de buna calitate, piele sintetica si bureti moi. Confortul este nota 10, castile stau bine pe cap si nu le simti ore intregi. Le poti folosi sa te joci non-stop fara sa ai dureri de urechi.

Acum pe caldurile astea o sa-ti transpire urechile, dar hei…e cald rau. Microfonul este detasabil ca sa le poti folosi la muzica fara sa te deranjeze. Dar atunci cand il folosesti trebuie sa stii despre el ca are Noise Cancelling, LED pentru status si este certificat pentru Discord si TeamSpeak. Se aude bine de tot acolo.

Cat despre baterie, nu am aflat ce capacitate are, dar stiu ca ofera multe ore de utilizare. Ei zic peste 300 de ore de autonomie. Real da, te pot tine si atat daca nu le folosesti la maxim, dar daca profiti de sunetul lor la maxim atunci poti sa te duci in 250 de ore de autonomie. Este mult oricum. Bravo HyperX!

Si totusi, sunt casti de 999 lei la Altex! De ce atat de scumpe si fara prea multe tehnologii? Este simplu. Sunt casti care ofera altceva la schimb si nu au nevoie sa te convinga prin brizbrizuri.

Au o autonomie excelenta, o constructie de top, un sunet incredibil pe wireless si un microfon atat de bun incat ai impresia ca vorbesti la unul dedicat de streaming.

Datele tehnice le gasiti si pe site-ul Altex, nu are rost sa vi le insirui eu aici. Da, le recomand, sunt niste casti geniale.