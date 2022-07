Cum sa inregistreze camera auto cand masina este oprita?

La fiecare review de camera auto sunt intrebat in privat sau in comentarii cum pot camerele auto sa filmeze cand masina este oprita. Am gasit solutia pentru voi si este foarte ieftina.

Mio are de mult in portofoliu un dispozitiv interesant, un Smartbox care te ajuta sa nu mai faci improvizatii. Stiu si eu ca poti sa te legi cu camera direct la bateria masinii sau la un cablu care are curent non stop. Dar nu sunt genul care poate recomanda asa ceva.

Am gasit Mio Smartbox III pentru camerele Mio si este mai mult deca un fir banal. Este un aparatn care previne descarcarea bateriei, activeaza modul Parcare al camerei si poate fi reglat atat la 12V cat si la 24V.

Acest dispozitiv se leaga ulterior la instalatia masinii si poate fi reglat sa functioneze intre 6 si 24 de ore. De asemenea, sensibilitatea poate fi reglata si inregistreaza poate sa porneasca automat atunci cand este detectata miscare sau camera simte vibratii, adica cand cineva misca masina, tranteste usa, se apleaca pe masina etc.

Gadget-ul de la Mio are rolul de a preveni descarcarea bateriei masinii, este sigur si poate fi folosit si la camioane. Deci pentru 180 de lei eu zic ca merita decat sa faceti voi o improvizate. Verificati doar daca aveti in camera voastra Mio modul Parcare.

Pentru montaj va recomand sa mergeti la un service autorizat si sa aveti si garantie pentru asta. O sa ma duc si eu sa-l montez la mine pe masina curand si poate revin cu informatii atunci. Pana atunci…asta este raspunsul la intrebarea voastra.