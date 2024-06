Căutarea vieții extraterestre: o nouă abordare pentru detectarea semnăturilor biologice

C─âutarea planetelor extrasolare trece printr-o schimbare semnificativ─â. Odat─â cu lansarea telescopului spa╚Ťial Kepler ╚Öi a satelitului TESS, oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â au descoperit mii de exoplanete folosind metode indirecte. Dar, cu recent lansatul telescop spa╚Ťial James Webb (JWST), accentul se pune acum pe caracterizarea acestora. ├Än acest proces, cercet─âtorii analizeaz─â spectrele de emisie ale atmosferei exoplanetelor pentru a identifica semn─âturi chimice asociate cu via╚Ťa.

Totu╚Öi, exist─â controverse legate de tipurile de semn─âturi pe care ar trebui s─â le c─âut─âm. Astrobiologia folose╚Öte via╚Ťa pe P─âm├ónt ca ╚Öablon pentru c─âutarea vie╚Ťii extraterestre, la fel cum v├ón─âtorii de exoplanete folosesc P─âm├óntul ca standard pentru „locuibilitate”. ├Äns─â, mediul ╚Öi via╚Ťa pe P─âm├ónt au evoluat semnificativ de-a lungul timpului. Un studiu recent arat─â cum astrobiologii ar putea c─âuta via╚Ť─â pe TRAPPIST-1e baz├óndu-se pe condi╚Ťiile care existau pe P─âm├ónt acum miliarde de ani.

Echipa de cercetare, format─â din astronomi ╚Öi astrobiologi de la Universitatea Exeter ╚Öi alte institu╚Ťii interna╚Ťionale, a publicat studiul „Biosignatures from pre-oxygen photosynthesizing life on TRAPPIST-1e” ├«n jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Sistemul TRAPPIST-1 a atras aten╚Ťia din 2016, c├ónd au fost confirmate trei exoplanete, num─ârul cresc├ónd la ╚Öapte ├«n anul urm─âtor. Fiind un sistem cu o stea pitic─â ro╚Öie de mas─â mic─â ╚Öi temperatur─â sc─âzut─â, exist─â ├«ntreb─âri nerezolvate despre locuibilitatea planetelor sale. Stelele pitice ro╚Öii sunt cunoscute pentru activitatea lor variabil─â ╚Öi instabil─â, care poate afecta fotosinteza.

Cu at├ót de multe planete st├óncoase care orbiteaz─â stele pitice ro╚Öii, inclusiv cea mai apropiat─â exoplanet─â de sistemul nostru solar (Proxima b), mul╚Ťi astronomi cred c─â aceste sisteme ar fi ideale pentru c─âutarea vie╚Ťii extraterestre. ├Äns─â, aceste planete ar trebui s─â aib─â atmosfere groase, c├ómpuri magnetice puternice ╚Öi mecanisme eficiente de transfer de c─âldur─â. Telescopul JWST ╚Öi alte telescoape de genera╚Ťie urm─âtoare, cum ar fi Extremely Large Telescope (ELT) propus de ESO, ar putea ajuta la determinarea acestor condi╚Ťii.

Cu toate acestea, ├«ntrebarea r─âm├óne: ce semn─âturi biologice ar trebui s─â c─âut─âm? Atmosfera ╚Öi via╚Ťa de pe P─âm├ónt au evoluat enorm ├«n ultimele patru miliarde de ani. ├Än timpul Eonului Arhean (acum 4-2,5 miliarde de ani), atmosfera P─âm├óntului era compus─â predominant din dioxid de carbon, metan ╚Öi gaze vulcanice, ╚Öi existau doar microorganisme anaerobe. Abia ├«n ultimele 1,62 miliarde de ani au ap─ârut forme de via╚Ť─â multicelulare complexe.

Aceste etape evolutive sugereaz─â c─â multe planete ar putea s─â nu dezvolte via╚Ť─â complex─â. Ipoteza Marelui Filtru sus╚Ťine c─â, de╚Öi via╚Ťa ar putea fi comun─â ├«n Univers, via╚Ťa avansat─â ar putea s─â nu fie. Astfel, biosferele microbiene simple ar putea fi cele mai comune. Cheia este s─â identific─âm semn─âturi biologice care corespund vie╚Ťii primitive ╚Öi condi╚Ťiilor de pe P─âm├ónt de acum miliarde de ani.

Dr. Jake Eager-Nash, cercet─âtor la Universitatea Victoria ╚Öi autor principal al studiului, explic─â: Istoria P─âm├óntului ofer─â multe exemple despre cum ar putea ar─âta planetele locuibile ╚Öi este important s─â ├«n╚Ťelegem semn─âturile biologice ├«n contextul istoriei P─âm├óntului, deoarece nu avem alte exemple de via╚Ť─â pe alte planete.

Echipa a creat un model care consider─â condi╚Ťiile Arheene ╚Öi modul ├«n care via╚Ťa timpurie consuma anumite elemente ╚Öi ad─âuga altele. Acest model sugereaz─â c─â bacteriile simple din oceane consumau hidrogen ╚Öi monoxid de carbon, produc├ónd carbohidra╚Ťi ╚Öi metan. Concentra╚Ťiile de gaze ├«n atmosfer─â ar fi reflectate ├«n semn─âturi detectabile.┬áAceste descoperiri deschid calea pentru c─âutarea vie╚Ťii pe planete arheene orbit├ónd stele pitice ro╚Öii ╚Öi stele similare cu Soarele.

Sursa: universetoday.com