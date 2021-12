Cele mai bune masini din Europa in anul 2022 sunt electrice

Car of the Year sau Masina Anului, este o organizatie unde un grup de jurnalisti voteaza cele mai bune masini. Pentru anul 2022 avem deja 7 masini ajunse in finala. Indiferent care ar castiga, toate cele din lista sunt de luat in calcul.

Cele 7 masini ajunse in finala sunt electrice 100%. Mai mira pe cineva? Castigatoarea va fi aleasa pe 28 februarie din urmatoarea lista:

Renault Megane E-Tech

Skoda Enyaq iV

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

KIA EV 6

Peugeot 308

Eu imi pun sperantele in Enyaq, Megane si Mustang. Cred ca una din astea trei va castiga titlul de cea mai buna masina. Voi ce credeti?

Gasiti mai multe info AICI.