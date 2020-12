Cele mai bune telefoane din 2020 pe categorii

La fiecare sfarsit de an tragem linie si vedem care au fost cele mai bune telefoane. Nu putem alege un castigator concret, fiecare telefon are avantaje si dezavantaje si tocmai de aceea trebuie sa alegem un castigator pentru fiecare categorie in parte.

Ca in fiecare an, Marques Brownlee prezinta Smartphone Awards. Anul acesta am avut multe telefoane interesante, controversate sau de neinteles. Va spun din start ca eu, Gabriel, sunt perfect de acord cu clipul lui MKBHD. Daca ar fi sa fac eu un top cu siguranta ar fi fost identic cu acesta. Poate doar la o singura categorie sa fi ales alt castigator.

Fara alte discutii uite care sunt castigatorii. Daca vrei sa vezi clipul il gasesti atasat, dar noi oricum am pus lista mai jos ca sa fie mai simplu.

Best Big Phone: Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra si ASUS ROG Phone 3

Best Compact Phone: iPhone 12 Mini si Samsung Galaxy Z Flip

Best Camera Phone: iPhone 12 Pro, Pixel 5 si ASUS Zenfone 7 Pro

Best Battery Phone: ASUS ROG Phone 3 si Poco M3

Best Design: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Huawei P40 Pro, Microsoft Surface Duo

Best Budget Phone: Pixel 4a, iPhone SE 2, OnePlus Nord

Bust of the Year: Samsung Galaxy Note 20, Escobar Fold 2

Most Improved: Samsung Galaxy Z Fold 2, Pixel 5

Phone of the Year: Samsung Galaxy S20 FE

Mentiuni Phone of the Year: iPhone 12, OnePlus 8 Pro

Explicatiiel le gasiti in video. Eu am doar o nemultumire legat de Phone of The Year. Personal nu il consider Phone of the Year pe S20 FE. Dar na, este doar parerea mea. Voi ce parere aveti?