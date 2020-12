Review casti true wireless Trust NIKA – doar 130 lei pentru o pereche absolut geniala

De la o vreme castile true wireless au inceput sa ma pasioneze. Am contact din ce in ce mai des cu ele si incep sa-mi formez o parerea mai clara despre ele. Ultimele testate, Trust Nika, costa doar 130 de lei si melodiile se aud mai bine pe ele decat pe Apple AirPods.

Poate nu mai are nici un sens sa cititi review-ul, v-am spus din start ca sunt casti foarte bune. Nici eu nu ma asteptam la asa ceva tinant cont de pret si de faptul ca Trust nu este un producator recunoscut pentru casti senzationale. Trust este un producator accesibil iar produsele lor au un raport echilibrat pret-calitate.

Doar ca Nika sunt ceva mai speciale. Castile mi-au intrecut toate asteptarile si imi este inclusiv mie greu sa cred ca sunt cum sunt. Daca mie mi-ar fi spus cineva ca exista o pereche de doar 130 lei care se aude mai bine decat ale modele mai scumpe precum Panasonic sau Apple credeti-ma ca nu as fi crezut.

Dar astea sunt. Le-am primit la test, le-am incarcat (micro USB), le-am conectat la iPhone si am inceput sa ascult muzica. Inca de la primul contact am remarcat ca sunt casti mai accesibile. Plasticul folosit este bun, chiar se simte placut dar este un plastic mai ieftin. Desi nu pare, daca am avut termen de comparatia am putut sa-mi dau seama, altfel nu. Castile si cutiuta sunt fabricate din acelasi plastic, dar cutiuta are un capac magnetic care se simte bine. Se inchide ca la AirPods.

Fiecare casca are cate un buton fizic, nu sunt mari, nu sunt ostentative, nu sunt nici mici. Sunt casti normale. Cand le-am introdus in urechi am stat ceva sa le gasesc pozitia corecta. Initial le-am pus gresit si sunetul redat era infundat, prea mult bass, fara inalte. Le-am pus eu prost (cat de prosti poti sa pui o casca in ureche nu stiu, dar am mai miscat de ele) si dupa ce le-am miscat putin le-am gasit pozitia corecta. Asta ma enerveaza pe mine la castile in-ear.

Am ascultat multe melodii, multe stiluri si am ajuns la o concluzie. Castile au bass bun, foarte bun, iar sunete inalte si medii nu sunt ascutite. Sunetul este flat si cu o tentativa de extra bass, dar cu mici reglaje din egalizator am obtinut un sunet corect. Setate dupa bunul meu plac castile ofera un sunet placut, neutru si sunt ideale pentru muzica. Poti asculta la volum maxim fara sa distorsioneze sau sa fie deranjante. Sunetul inclusiv la volum maxim este placut.

Autonomia declarata este de 18 ore. Adica cu tot cu bateria oferita de cutiuta in care sunt puse. In mod normal ele au 8 ore autonomie, dar hai sa fim realisti sa spunem 5-6 ore. Cand te suna cineva si vrei sa raspunzi se aud bine, microfoanele functioneaza corect, nu te auzi wow dar nici prost.

Concluzia mea este urmatoarea: la banii astia, 130 de lei pe eMAG, primesti mai mult decat te astepti. Primesti o calitate demna de niste casti mult mai scumpe. Castile mele AirPods NU sunt mai bune in muzica decat acest Trust-uri. Castiga la alte capitole precum calitatea microfoanelor, in apeluri nu simti ca vorbesti la o casca. Dar daca ne raportam strict la sunet si la experienta oferita atunci cand asculti muzica, aceste Nika-uri sunt mai bune.

Le recomand cu drag daca vreti casti ieftine si bune. Puteti chiar sa le faceti cadou, sigur va fi unul reusit. Merg si pe Androis si pe iOS, arata si bine iar la banii astia nu pot sa le critic prea tare. Din contra, ar merita chiar mai multi bani.