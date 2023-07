Chips Act – legislatia care va ajuta Uniunea Europeana sa produca mai multi semiconductori

Chips Act este o legislatie care urmareste sa creeze conditii mai bune ca tarile membre din UE sa poata sa produca semiconductori, sa atraga investitii si sa promoveze cercetarea si inovarea.

Se zvoneste ca ar putea aparea o criza noua in lantul de aprovizionare. Daca va fi asa o sa fie nasol, insa Chips Act ar putea veni in ajutorul nostru. Odata demarat acest proiect, programul va beneficia de investitii totale de 43 miliarde de euro, dintre care 3.3 miliarde de euro vor fi donate direct la bugetul UE.

Obiectivul este ca pana in 2030, cota de piata sa creasca de la 10 la 20% in ceea ce priveste productia de semiconductori la nivelul Uniunii Europene. Ca sa va faceti o idee, in 2021 s-au produs 1.1 trilioane de semiconductori, iar asta inseamna 140 pentru fiecare persoana. Ele se afla in aproape toate produsele care ne inconjoara: masini, telefoane, televizoare, laptop-uri, frigidere, masini de spalat, dar si in aplicatii cheie precum domeniul energetic, mobilitate, comunicare sau infrastructura.

In 2020, Europa a produs 10% din aceata cantitate. Industria auto a avut cele mai multe cereri, 27%, iar industri aerospatiala a avut nevoie de 22%. Ca idee, telefoanele nu au fost in top 5.

