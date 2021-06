Ce masina noua pot sa-mi cumpar la 14.000 euro?

Vreau sa mai discut cu voi un subiect care sigur o sa va placa. Am un buget de 14.000 de euro si vreau sa-mi cumpar o masina noua. Ce sfaturi si recomandari aveti pentru mine?

Nu, nu eu, ca mi-am luat deja un Megane 3 in toamna. De data asta parintii mei vor sa-si cumpere o masina noua. Cand spun noua ma refer noua, noua, de la reprezentanta.

Variante sunt destule dar nu stiu incotro sa ma indrept. La 14.000 euro pot avea pretentii de dotari decente, desi parintii mei se multumesc cu putin. Daca masina are AC si geamuri electrice ei sunt cei mai fericiti.

Eu nu ma multumesc doar cu atat, iar in bugetul lor de 14.000 euro vreau sa cumpar cat mai multa masina. Am totusi cateva mentiuni:

masina sa aiba neaparat motor in 4 pistoane

de preferat benzina (90% va merge doar in oras)

sa nu fie cutie de pantofi (sa nu fie mica, mica)

sa fie un motor vechi si verificat de timp care stiu ca este fiabil

Ai mei nu mai vor Dacie, deci iese din calcul Sandero si Logan. Nu are importanta de ce, treceti cu vederea acest aspect si nu recomandati Dacia.

Initial ma uitam dupa un Fiat Typo. Am gasit intre timp Ford Puma, dar are motorul ala chinuit de 1 litru luat de pe mixerul de bucatarie. Suzuki este iar o solutie de luat in calcul si un Swift nu este rau de loc, dar nu stiu ce motoare au.

Ma mai uitam la Hyundai ca au motoare aspirate de 1.6, dar parca nu-mi surade o masina coreeana. Nu stiu de ce, mi se pare chicioase si similare cu Dacia la calitate.

Ai mei tind spre Toyota, un Yaris cred ca este perfect de oras, insa nu cred ca se incadreaza in buget. Ca idee, masina lor va fi data la rabla deci luati in calcul acest aspect.

Ce recomandari aveti voi la banii astia?