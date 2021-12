Laptop-urile cu placi video Nvidia RTX sunt cea mai buna solutie in prezent

Ieri mi-a scris un prieten ca are un buget de 6000 lei si vrea sa-si faca o unitate de gaming. Moment in care mi-am dat seama ca…este imposibil. Incercati si voi, nu puteti realiza nimic cu bugetul ala. Asa ca am analizat piata mai bine si am ajuns la concluzia ca un laptop este cea mai buna decizie. Dar daca bugetul nu este o problema atunci sunt si cateva desktop-uri care merita atentia ta.

In acest moment, fie ca vrem sau nu sa recunoastem, Nvidia are cea mai bogata gama de placi video din piata si cu cel mai bun raport pret-calitate. Seria RTX 3000 este un hit daca ma intrebati pe mine si o sa revin zilele urmatoare cu un rezumat despre cum au evoluat tehnologiile lor. Pacat ca avem criza asta de cipuri…

Dar sa revenim putin la subiect. Nvidia ofera in acest moment pe laptop-uri niste placi video de top, modele care pot rula orice joc din prezent cu setari de calitate maxime si un FPS foarte ridicat.

Cele mai importante tehnologii pe care le ofera Nvidia sunt clasicele DLSS si Ray Tracing, dar mai sunt cateva care lucreaza in fundal si de care habar nu ai.

DLSS este una dintre cele mai importante, iar pentru mine este chiar cea mai importanta tehnologie. Nu doar ca iti permite sa cresti FPS-ul din jocuri, dar iti ofera posibilitatea de a te bucura de jocurile tale preferate fara sa investesti intr-o placa video de top.

DLSS-ul iti ofera si sustenabilitate, astfel incat sa poti folosi respectiva placa video si peste cativa ani cand teoretic ai fi nevoit sa o schimbi. Cand placa video nu iti mai duce jocul preferat la setari maxime si cu FPS ridicat, activezi DLSS si te joci in continuare la aceeasi calitate sau un pic mai slaba. Dar credeti-ma, merita din plin.

Aceasta tehnologia se numeste in realitate Deep Learning Super Sampling si este o tehnologia AI de randare. Foloseste puterea de procesare a unei retele neurale de tip deep learning pentru a spori frecventa cadrelor si pentru a genera imagini frumoase si clare in jocuri. Produce imagini de o calitate comparabila cu rezolutia nativa, uneori chiar si mai buna, randand in mod conventional doar o fractiune din pixeli.

Daca intr-un joc cu DLSS dezactivat ai 40 FPS, dar vrei sa cresti numarul de FPS-uri dar sa pastrezi aceeasi calitate, activezi functia magica si o sa ai peste 100FPS instant. Calitatea jocului nu se schimba si credeti-ma ca am incercat personal asta de zeci de ori.

Despre Ray Tracing nu va mai vorbesc ca stiti deja ce face, dar as vrea sa enumar cateva tehnologii pe care le intalnim pe laptop-uri si despre care multi nu stiu.

Nvidia Broadcast: foloseste AI pentru a anula zgomotul si ecoul atunci cand esti intr-un apel. Mai mult, iti permite sa-ti schimbi fundalul camerei video. Vedeti mai multe AICI

Nvidia Optimus si Battery boost sunt doua tehnologii care functioneaza foarte bine impreuna si care isi propun sa-ti prelungeasca durata de viata a bateriei atunci cand nu folosesti la maxim laptop-ul

WhisperMode 2.0 foloseste tot AI, insa de data aceasta pentru a mentine laptop-ul silentios dar si rece in acelasi timp. Cine poate invata sau lucra intr-un mediu zgomotos?

Nvidia Reflex este iar una dintre tehnologiile importante, dar despre care eu cred ca trebuie sa se mai maturizeze. Este folosita in general de gamerii profesionisti deoarece optimizeaza latenta sistemului in jocurile eSports. Trebuie sa fii cu adevarat expert sa vezi diferentele. Eu, tu, poate ca nu o sa ne dam seama despre cum functioneaza tehnologia in practica, dar un gamer profesionist o sa observe imediat diferentele.

Poate va intrebati ce recomandare i-am facut prietenului meu. Ei bine, am considerat ca pentru el cel mai bun laptop pe care si-l poate cumpara este un Lenovo Legion 5 Pro cu AMD Ryzen 5600H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3060 si ecran IPS de 16 inch cu rezolutie WQXGA si 165Hz.

Este un laptop alb, elegant, cu un ecran superb, o carcasa de calitate si specificatii foarte bune pentru orice joc din prezent. Placa asta video este excelenta pe laptop-uri si o gasiti la un buget decent.

Evident ca sunt multe optiuni si gasiti inclusiv laptop-uri la 4000 de lei cu RTX 3050 la bord. Lista completa o gasiti AICI.

Daca as fi ales sa-i fac o configuratie pentru un desktop as fi sarit de 10.000 de lei. O alternativa ar fi fost sa-i recomand un sistem gata facut de PC Garage, dar nu se incadra in respectiva suma de bani. Daca pentru voi bugetul nu este o problema si vreti un desktop, ofertele de la sisteme PC Garage sunt chiar bune. Sunt mai ieftine decat daca ati alege sa procurati voi componentele pentru ca placi video nu prea gasiti sau daca le gasiti sunt scumpe rau.,

Un bun exemplu este Arkay, un sistem cu Intel i5-11400, 1TB SSD, 16GB RAM si RTX 3060. Costa 8499 lei, are o carcasa frumoasa, ventilatoare RGB si trebuie doar sa-l bagati in priza.

La aceeasi bani gasiti si o platforma cu AMD. Se numeste PC Work&Play Pixel Master si este oferit cu un AMD Ryzen 7 5800X, 32GB RAM, 500GB SSD si 4TB HDD, RTX 3060Ti si costa 8594 lei. Mi se pare o afacere buna acest sistem. Primesti multa stocare, o versiun Ti a placii video si o caracasa chiar interesanta.

Puteti vedea toate produsele, atat laptop-uri cu placi video RTX dar si cu placi video GTX, cat si desktop-uri cu placi video GTX sau RTX, daca accesti acest LINK.