Compania românească Lektri a lansat o priză pentru mașini electrice

Lektri.Co este o companie din Timișoara, fondată în 2018. Înțelegeți de ce mi-s fălos când scriu despre ei, nu? 😛

Compania activează în domeniul infrastructurii de încărcare pentru mașinile electrice și au reușit deja instalarea de 300 de stații în Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia. L-am auzit recent pe ministrul de finanțe, care este interimar și la transporturi, zicând că speră ca prin PNRR să poată instala câte un punct de încărcare în fiecare comună sau sat din România. Este o idee pe cât de faină, pe atât de nerealistă, dacă ne uităm la ce ăși propun guvernanții si ce obțin.

Dar, mergând pe firul acesteia, am ajuns la o știre cu noua priză de încărcare lansată de compania timișoreană, care costă 499 Euro, plus TVA. În contextul în care s-a trecut de la îmnatricularea a 1700 mașini electrice în 2019, la peste 3000 în 2020, iar anul acesta se estimează 12000, este tot mai clar că infrastructura are nevoie de update rapid, pe măsura noilor cifre.

Modelul denumit Swik, poate fi conectat la rețele wireless, prin intermediul aplicației dedicate, clientul având acces la multe funcții, inclusiv pornirea/oprirea încărcării de la distanță, setarea curentului de încărcare, programarea în anumite intervale orare, setarea luminozității și adaptarea dinamică a puterii de încărcare (Load Balancing).

De asemenea, aceasta beneficiază de reglarea dinamică a puterii de încărcare în funcție de ceilalți consumatori din rețeaua electrică, astfel încât se poate instala în orice locație, indiferent de puterea disponibilă. În plus, în cazul instalațiilor fotovoltaice, încărcătorul este capabil să adapteze curentul de încărcare în funcție de producția panourilor fotovoltaice, maximizând astfel energia verde utilizată.

Totodată, stația poate fi integrată în rețeaua LEKTRIfy. Astfel, deținătorul stației poate pune stația la dispoziția celorlalți utilizatori de mașini electrice. Prin intermediul aplicației poate vedea userii care încarcă, energia livrată, poate verifica sesiunile de încărcare și analiza istoricul încărcărilor și, totodată, poate monetiza ori deconta pe firmă încărcările electrice.