Black Friday 2021 mai inseamna ceva pentru voi?

An de an observam cum evenimentul Black Friday devine tot mai stupid si se indeparteaza de ideile principale. Suntem in octombrie 2021 si ne apropiem de Black Friday-ul romanesc. Mai conteaza?

Tin minte si acum primele evenimente Black Friday cand stateam treaz o noapte intreaga ca sa-mi cumper la reducere tot felul de prostioare. Macar erau reduceri pe bune si gaseai ceva.

Astazi, BF inseamna doar marketing. Preturile cresc inainte de eveniment si revin la pretul normal de Black Friday sub pretextul unei oferte senzationale.

Sunt si produse cu adevarat reduse, dar sunt putine si de obicei sunt ciurucuri. Produsele cu preturi mici, bune, sunt in stoc limitat la fiecare magazin, iar daca ca sa prinzi telefonul ala la super pret trebuie sa ai noroc.

Singurele oferte bune de BF care chiar merita sunt acelea care dupa o secunda de la deschiderea site-ului deja sunt cu stoc epuizat. Da, la eMAG ma refer. Stati linistiti, produsele alea bomba de pe eMAG probabil ca noi nu o sa le prindem niciodata dat fiind faptul ca influencerii au prioritate 🙂

Black Friday este in continuare un eveniment important pentru multi oameni. Dar nu mai este acelasi eveniment ca acum 6-7 ani. Oamenii isi dau coate in online ca sa prinda produse la preturi mici nu neaparat la preturi cu adevarat bune. Preturi pe care le gasesc si in alte perioade, dar nu mai este la fel de misto. Alta este sa-ti cumperi un telefon de BF la 2000 de lei si alta este sa-l cumperi vara tot la 2000 de lei. Cumva BF-ul ii face pe multi oameni sa se simta speciali.

Pentru voi mai conteaza? Urmariti ceva in mod special anul asta? Evident ca o sa fim si noi cu ochii in 4 dupa oferte, incercam sa va oferim o selectie de produse cu preturi BUNE ca in fiecare an. Speram sa reusim.