Cum sa completezi o declaratie pe proprie raspundere ONLINE

Ca sa iesim din case avem nevoie de o declaratie pe propria raspundere daca vrem sa iesim pana la magazin, peco sau oriunde in alta parte. Uite cum poti sa completezi online o astfel de declaratie.

Ieri mi-am scos la imprimanta cateva declaratii ca sa am in caz de urgenta. Insa azi am aflat ca se poate si online fara sa mai printez zeci de foi. Si am mai aflat ca poti arata politistului care te opreste, daca te opreste, declaratia si pe telefon.

Asadar, in ajutorul nostru a venit Cosmin Carvaci, un antreprenor care a realizat un site unde puteti sa completati declaratia. El sustine ca datele noastre nu vor fi stocate ci doar vor tranzita serverul pentru a putea genera documentul.

Din pacate site-ul a fost inchis temporar:

Proiectul nostru de voluntariat dorește să ofere o mână de ajutor tuturor Românilor, dar am decis pentru moment sa închidem aplicația până vom creste capacitatea serverelor! Vă garantăm faptul că datele dvs. nu au fost stocate și nici nu vor fi stocate! Revenim în câteva ore.

Daca nu va grabiti mai asteptati putin si puteti sa va completi online declaratia. Site-ul il gasiti AICI.

Sursa: zonait.ro