PornHub vrea sa stai in casa

PornHub, cel mai mare site de filme pentru adulti, vrea ca lumea sa stea acasa. Si ca sa ne convinga ofera acces gratuit la varianta Premium timp de 30 de zile.

Pe baza pandemiei de COVID-19, PornHub incearca sa ne convinga sa stam in case. Si-au schimbat logo-ul in StayHomeHub si iti ofera doua variante daca accesezi pagina dedicata. Fie alegi sa stai in izolare de buna voie si primesti PornHub Premium, fie promiti sa respecti regulile impuse de igiena 🙂

Cu placere 🙂