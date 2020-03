Statul are liber la monitorizarea prin GSM a populației. Rămâne de văzut pentru cât timp....

Mai țineți minte aticolul din toamna trecută, în care vă povesteam despre cum își monitorizează China cetățenii? Nu-i bai dacă ați uitat de el – îl găsiți aici.

Întrebarea de la finalul articolului și-a găsit răspuns: de când cu pandemia globală de coronavirus, UE a cerut operatorilor telecom date despre localizarea terminalelor. Fiind parte a Uniunii, și țara noastră a făcut la fel. Până la momentul redactării acestui material, doar DigiMobil nu își dăduse acordul de principiul. Restul au acceptat să transmită autorităților datele de localizare ale cetățenilor.

Înainte de a merge mai departe, să recunoaștem că există o justificare pentru așa ceva – statele vor să fie sigure că măsurile de carantină impuse. Iar cum avem deja exemple clare cu italieni pe stradă sau români la grătare, pe vremea când existau dor recomandări, nu obligativitate. Bine, încă mai circulă pe net filmulețe cu bătrâni care pândesc momentul în care pleacă poliția de pe stradă ca să meargă pe furiș te-miri-unde.

Problema majoră apare când analizezi alte măsuri similare și realizezi că, odată ce administrațiile centrale au pus mâna pe așa ceva, cu greu vor renunța la ele. Un exemplu similar este Turcia, unde starea de urgență decretată de Erdogan a fost menținută doi ani după tentativa eșuată (unii ar spune chiar regizată) de lovitură de stat (detalii aici). Știu, este vorba despre o autocrație acolo, dar este un stat membru al NATO. Franța este un alt exemplu: în 2016 au avut loc multiple atentate chiar înaintea turneului final al EURO. Și Hollande a menținut peste prevederile inițiale starea de urgență (puteți citi aici).

Revenind la oile noastre, sunt aproape convins că vor exista voci peste tot în lume, atât pro, cât și contra coninuării acestor măsuri. Ce mă interesează pe mine este ca statul, fie el român, francez sau oricare altul, să nu abuzeze de datele de acolo. OK, urmărește-mi locația pentru o vreme, dar nu tot timpul. Nu am nimic de ascuns, dar am dreptul la viață privată, nu?

Skynet begins now, am putea spune…