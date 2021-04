CONCURS – Oferim de Paste un mouse Trust Morfix si o pereche de casti excelenta Trust Pylo

Vine Pastele si noi nu am facut inca un concurs. Nu-i panica, il facem acum. Am testat atat Trust Pylo cat si mouse-ul Morfix. Sunt doua produse excelente de care noi am fost extrem de multumiti. Vi le oferim cadou voua.

Puteti gasi review-ul pentru mouse AICI si pentru casti AICI. O sa primiti fix produsele pe care noi le-am testat, Trust nu le-a mai vrut inapoi si noi ne-am decis sa vi le oferim voua. Cum procedam?

O sa alegem doua castigatori: unul pentru mouse si unul pentru casti. Toata lumea poate participa si nu punem nici o conditie. Vom alege doi castigatori peste o saptamana, probabil luni, 10 mai, alegem castigatorii. Vrei doar sa ne spuneti in comentarii ce produs doriti. Cine vrea mouse-ul sa explice de ce, la fel si pentru casti.

Optional, daca doriti sa ne sustineti si daca doriti sa comunicam mai liber, puteti sa dati un Like la pagina de Facebook ArenaIT si sa va inscrieti pe grupul nostru de Facebook. Este cam pustiu pe acolo si este pacat. Putem discuta zilnic acolo pe orice subiect.