Trust Pylo – casti de doar 132 lei dar care se aud mult mai bine de atat

Raman impresionat cu fiecare produs Trust pe care il testez. Nu stiu daca voi folositi periferice Trust, insa in segmentul in care se afla acest brand sunt convins ca domina la vanzari. Poate voi afla niste cifre sa va spun. Pylo sunt niste casti de daor 132 lei la oferta, dar care se aud mult mai bine de atat.

Le-am primit la test si le-am folosit in paralel cu alte casti. Eu fac rotatie intre casti atunci cand am multe modele la dispozitie ca sa imi fac o parere despre toate. Pylo sunt acum la oferta la 132 lei de la 249 lei.

Sunt casti mari foarte confortabile cu o banda de sustinere foarte moale si cupe generoase cu spuma de memorie. Sunt foarte confortabile, usoare, nu fac presiune mare pe urechi si sunt gandite pentru sesiunile lungi de gaming.

Au microfon reglabil care nu se aude nici el rau deloc, iar cablul standard este putin scurt, dar in pachet vine cu un adaptor. Nu va faceti griji.

Plasticul folosit este mat, banda de sustinere are la interior o banda metalica pentru rigiditate, iar constructia lor este solida, premium as putea spune. Am mai testat casti ieftine, am vazut la prieteni, dar Pylo nu lasa deloc impresia de produs low cost sau accesibi. Este fix opusul.

Inclusiv la auditie am ramas impresionat. Eu verific preturile la final, deci cand le-am testat nu stiam cat costa. Am dat un cost estimativ (vorbeam cu mine, na) de 350 lei. Cand intru pe eMAG…wow. Ca sa va faceti o idee despre ce impresie buna mi-au facut.

Le-am putut compara in mod direct cu modele populare precum HyperX Cloud Alpha. Sa stiti ca nu este mare diferenta intre ele, doar ca cele HyperX stau mai bine pe inalte.

Pylo sunt casti gandite pentru mult bass, efectiv tremura pe cap de la cat bass au. A trebuit sa ma joc din egalizator ca sa le ofer medii si inalte mai pronuntante pentru ca abia se simteau la prima utilizare. Recomand sa va jucati din egalizator putin pentru ca altfel se vor auzi rau.

Au drivere de 50mm si o frecventa de raspuns intre 20-20.000Hz. Pe fir gasiti si o telecomanda pe stil vechi cu potentiometru si buton de microfon on/off. Telecomanda pe fir tradeaza pretul mic al castilor. Pare veche si firava.

In rest Trust Pylo GXT 433 este o pereche foarte buna pe care o pot recomanda inclusiv pretentiosilor. Daca vreti o pereche confortabila si numai buna pentru sesiunile lungi de gaming, recomand. Este buna si pentru muzica si chiar stau bine pe cap. Merita toti banii!