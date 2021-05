Android 11 ajunge pe 2 telefoane entry-level de la Samsung

Doua telefoane pe care vi le-am prezentat aici pe site au primit Android 11 si interfata OneUi 3.1. Personal ma declar surprins in mod placut.

Este vorba despre Galaxy A02S si Galaxy A12, ambele telefoane basic fara pretentii. Actualizarea momentan este disponibila in Rusia si posibil ca in maxim o luna sa isi faca aparitia si in Europa.

Galaxy A02S este cel mai ieftin telefon din gama Samsung disponibil la ora actuala, varianta cu 3GB RAM si 32GB pentru stocare gasindu-se momentan la Altex la pretul promotional de 500RON.

Despre Galaxy A12 v-am povestit in detaliu aici si este un telefon echilibrat pentru cineva care are nevoie de un ecran mare, o autonomie buna si un pret scazut. Varianta cu 4GB RAM si 64GB stocare costa momentan 654RON.

Samsung pare ca a inteles importanta suportului software si pentru telefoanele entry-level si nu le-a ignorat.