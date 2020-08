Concurs Zowie by BenQ – castiga periferice de eSports

Am pregatit un nou concurs pentru voi. De data aceasta ne adresam gamerilor si punem la bataie 2 mousi de gaming si un mousepad generos. Discutam despre periferice de eSports, adica unele foarte performante.

Ce punem la bataie? Pai doi soarecei, un ZA13 White Edition si un EC1-A Black alaturi de un mousepad. Sunt doi mousi foarte performanti, rapizi si ergonomici in acelasi timp.

Cel alb este glossy, iar cel negru este mat. Cel alb este si o idee mai mic in dimensiuni. Amandoi sunt foarte buni in gaming indiferent de joc. Fie ca alegi sa te joci CS GO sau DOTA, se descurca excelent.

Sunt mousi pe care ii intalnim la competiile de eSports, adica la un nivel foarte ridicat. Evident, ii poate cumpara oricine si sa aiba experienta de eSports acasa.

Zowie este un brand al lui BenQ si pe langa mousi, tastaturi sau placi de sunet produc si celebrele monitoare de eSports.

Conditiile de participare sunt simple. BenQ ne-a pus la dispozitie produsele asa ca trebuie sa le multumim cumva. Pentru asta va incurajez sa intrati pe pagina lor de Instagram si sa dati un follow. Este regula principala a concursului.

Dupa ce ati dat follow va rog sa scrieti in comentarii care este jocul vostru preferat. Cu siguranta toti aveti un joc preferat in care ati pierdut ore intregi din viata.

Pentru mine a fost CS 1.6, cam 10 ani de activitate, iar mai nou League of Legends (5 ani).

Vom alege castigatorul aici pe site, luni, 24 august.