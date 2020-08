Review Huawei MatePad T8 – tableta de 399 lei pentru copii

Huawei MatePad T8 este o tableta foarte accesibila care se adreseaza in special copiilor. O sa va prezint tableta in cateva cuvinte, multe nu sunt de spus despre ea, dar este important de stiut ca este o tableta fara serviciile Google.

O tableta de 399 lei, fara servicii Google si adresata copiilor. Chiar am fost tare curios sa vad daca ma pot descurca pe o tableta fara celebrele servicii Google.

MatePad T8 este o tableta accesibila pe care cel mai probabil o sa o folosesti acasa. Am citit cateva ceva despre pe ea pe internet si aparent se adreseaza copiilor. Eu consider ca este buna si pentru adulti.

Desi tabletele nu mai reprezinta de ani de zile un interes atat de ridicat, ele sunt inca folosite pentru activitati banale precum Netflix, browsing sau Facebook.

Si fix asta am facut si eu pe MatePad T8. Tehnic, tableta este destul de slaba si nu te poti juca pe ea decat jocuri foarte slabe precum Candy Crush sau Gardenscape. Acestea merg foarte bine.

Eu nu m-am jucat, dar am folosit tableta cu brio pentru Facebook (din browser), Youtube (din browser) si browsing.

Specificatii

Ecran de 8 inch cu rezolutie 1280 x 800 pixeli

Procesor: MediaTek MT8768

RAM: 2GB

Stocare: 16GB

Baterie: 5100mAh

Camera principala: 5MP

Camera frontala: 2MP

Design

Tableta are un spate metalic si un design deja clasic. Marginile nu sunt cele mai subtire, dar este bine ca ai de unde sa o apuci. Este usoara, destul de subtire si are o diagonala potrivita.

Este solida, placuta si lasa impresia de produs rezistent. Cred ca poate fi scapata fara probleme pe jos de catre un copil si sa nu pateasca nimic.

Da, nu are USB Type C, dar la banii acestia nu poti avea asa ceva. In schimb ai un jack pentru casti foarte util pe orice dispozitiv.

Ecran

In ciuda rezolutiei slabe ecranul se vede bine si raspunde instant la comenzi. Sigur, nu are cele mai vibrante culori si nici cea mai puternica luminozitate. Dar se vede bine in casa, raspunde rapid la comenzi, este precis la apasare si nu pot sa-i reprosez nimic de rau. Nu la acesti bani.

Difuzor

Este un difuzor standard, se aude tare, destul de clar, nimic special. Pentru filme sau clipuri de pe Youtube este suficient. La fel, nu am nimic de comentat.

Autonomie

Bateria de 5100mAh rezista cu brio si 3 zile de utilizare. Nu o sa folosesti tableta zilnic, nu este un telefon, tocmai de aceea poti sa o folosesti cu brio 3 zile chiar spre 4. Depinde foarte mult si de activitatile pe care le faci cu ea.

Software

Tableta ruleaza Android 10 dar nu are serviciile Google instalate. Despre asta am mai vorbit si cand am testat Mate 30 Pro sau Huawei P40 Pro.

Totusi este o tableta, serviciile Google nu sunt atat de importante in acest caz. Ca erau bine sa fie asta este partea a doua, dar tinand cont ca este o tableta foarte ieftina pe care 90% din timp o sa o folosesti pentru Youtube, browsing sau copilul o va abuza in joculete, serviciile GMS nu sunt atat de importante.

Eu am reusit sa ma descurc doar cu browser-ul si am accesat YT si FB din el. Am gasit cateva aplicatiile necesare in AppGallery, nu am folosit nici un APK si m-am descurcat decent doar cu aplicatiile de acolo si browser.

Am folosit Biziday pentru stiri, putin TikTok, aplicatia de chestionare auto pentru scoala de soferi si un joc. Toate au rulat fara probleme si s-au deschis repede. Spre surprinderea mea tableta se misca foarte bine.

Recunosc, nu s-a blocat desi ma asteptam tinand cont de memoria RAM destul de mica. Am simtit lipsa unor aplicatii populare pe care le folosesc des pe telefon, dar am putut sa traiesc cu asta.

Concluzie

Totusi, daca ai nevoie de serviciile Google in casa, tableta nu este pentru tine. Dar la 399 lei eu zic ca este o solutie buna pentru browsing, Youtube din browser, cateva jocuri si atat. Tableta este buna pentru copil cat sa-l tina ocupat, iar daca o sparge nu este o avere.

Jocuri sunt de toate felurile, iar pentru tine, daca vrei sa te uiti la un film, sa ai Facebook-ul la indemana sau sa citesti stiri, la 399 lei este o tableta corecta.

Tableta costa la eMAG 399 lei.