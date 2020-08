Google Pixel 5 va avea 3 camere foto principale

Google Pixel 5 a ajuns pe internet la doar cateva saptamani inainte de lansarea oficiala. Acesta are un design familiar, va avea 3 camere foto principale si un senzor de amprenta amplasat pe spate.

Din noile informatii aflam ca Pixel 5 va avea 3 camere foto principale: wide, ultrawide si zoom. Totusi, este posibil ca noul Pixel sa fie diferit. Daca informatiile actuale sunt adevarate atunci Pixel 5 va fi un mid-range de top decat un flagship.

Procesorul se zvoneste ca va fi Snapdragon 765G, am mai vorbit despre asta. Informatia a ramas in picioare si acum deci este posibil sa fie adevarata in totalitate. Se poate observa senzorul de amprenta amplasat pe spate, iar ecranul are un decupaj pentru camera frontala.

Noul Pixel 5 va fi lansat in septembrie alaturi de Pixel 4a.