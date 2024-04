Aer conditionat TCL FreshIN TAC-12CHSD/FAI – un aparat performant si cu o culoare interesanta

V-am zis ca a fost oferta la aparatele de aer conditionat TCL pe Altex. Mi-am comandat atunci un aer conditionat TCL, model pe care Darius il foloseste sub numele Tesla.

Nu o sa intru in detalii. Va spun doar ca TCL este un mare producator de aparate de aer conditionat si produc inclusiv pentru Tesla. De aceea o sa gasiti fix acelasi model dar sub numele de Tesla, asa cum are Darius.

Deci, modelul original este TCL FreshIN TAC-12CHSD/FAI dar il gasiti si sub denumirea de Tesla TT37AF-1232IAW. Avantajul la TCL este culoarea, arata mai misto pe griul asta.

Darius a facut deja un review asa ca nu mai intru in detalii, e fix acelasi lucru. Vreau doar sa mai adaug si eu 2-3 info in plus.

Este foarte silentios dar daca folositi functia fresh-in o sa devina mai zgomotos

Eunctia fresh-in nu este activata pentru ca mai trebuia sa trag o conducta si arata urat montajul. Chiar si asa functioneaza turbina care trage aerul din casa si il purifica. Deci chiar daca nu imi baga aer proaspat de afara tot mi-l purifica pe cel din casa.

La birou am aer conditionat de la Tesla (ceva super ieftin) si pot din telecomanda sa-i setez la ce pozitie sa stea flapsurile care directioneaza aerul. La al meu TCL nu am functioa asta sau nu stiu eu sa il setez. Pot doar sa-l faca sa bata sus-jos/stanga-dreapta, dar nu sa ii stabilesc o pozitie preferata.

Baga aer rece imediat, nu sta la povesti cu tine

Este foarte mare unitatea interioara pentru ca un sfert din ea (partea stanga) este turbina pentru fresh-in si filtrul.

Filtrele se curata super usor

Daca vreti modelul Tesla doar pentru ca este alb, costa la eMAG 3858 lei. Varianta TCL, deci originalul, costa 3099 lei la Altex. Eu l-am luat cu 2500 lei la oferta si am platit si instalarea 700 lei.