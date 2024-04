Mio MiVue 935W – cea mai accesibila camera cu filmare 4K de la Mio

Am testat multe modele Mio si m-am declarat multumit de majoritatea. Mio de obicei nu ofera camere accesibile si functiile pe care ei le integreaza nu o sa le gasiti la alti producatori in acelasi segment de pret. Totusi, Mio a venit acum pe piata cu modelul 935W, cea mai accesibila camera 4K din portofoliul lor.

Eu am spus si o sa o mai spun. Daca vreti o camera auto care doar sa filmeze, dar sa nu stie sa faca si altceva, gasiti zeci de alternative mai ieftine. Totusi, o camera auto buna stie sa faca multe lucruri si banii ceruti de Mio pe camerele lor nu sunt doar pentru calitatea filmarilor.

Mio ofera pe camerele lor multe functii, cum ar fi detectarea radarelor fixe, detectarea camerelor de viteza medie, au GPS integrat, au senzor de impact, filmare de urgenta, Wi-Fi, sunt rezistente la temperaturi extreme si pot functiona in orice mediu, te avertizeaza cand parasesti banda, cand esti obosit, iti spune sa aprinzi farurile si multe alte lucruri importante pentru un sofer.

Mio a lansta recent 935W, o camera auto care poate filma 4K si costa in jur de 700 lei. Este cea mai ieftina camera auto cu filmare 4K din gama lor. Diferenta de pret dintre aceasta camera si alte modele mai scumpe de la Mio consta in lipsa unor functii software mentionate mai sus.

Camera aceasta are un senzor STARVIS de la Sony care filmeaza bine ziua si decent noaptea. Poate filma 4K 2160P fara HDR, 2K cu HDR sau Full HD. Eu am folosit camera in rezolutie maxima 4K si filmarile le vedeti si voi atasate.

Totusi, aceasta camera vine si cu detectarea de camere de viteza si camere de viteza medie. Camerele de viteza medie le intalnim prin tarile cu mai multa apa calda decat avem noi, de obicei prin tuneluri sau pe poduri. Sunt doar trei tari unde Mio spune ca aceasta camera nu este compatibila cu aceasta functie: Franta, Elvetia si Turcia.

La ea se mai poate conecta si o camera pentru luneta, avand doi conectori mini USB. Asadar, puteti sa va cumparat o camera pentru luneta si sa o conectati la acest model si sa filmeze amandoua simultan. Si camera de pe spate este foarte importanta si daca bugetul va permite va recomand.

Camera se monteaza pe parbriz folosind dublu adeziv si are un suport care iti permite sa o reglezi dupa bunul plac. Prefer oricand o ventuza pentru ca o poti da jos oricand. Am ventuza pe masina din 2017 si o folosesc la toate camerele Mio pe care le testez. Deci rezista.

Cum filmeaza? Uite asa:

Pe autostrada era bezna. Erau doar farurile mele si atat. Consider ca s-a descurcat excelent dat fiind faptul ca nu exista nici o sursa de lumina in afara de farurile mele si totusi vedeam totul destul de clar. Nu pot spune ca se vede impecabil dar se vede mai bine decat ma asteptam. Se vede imediat diferenta cand intru in oras si am lumina de la stalpi ca imaginea este mult mai buna.

Ziua filmarile sunt cat se poate de clare. Se vad numerele de la masini in toate scenariile chiar si in zone umbroase sau cu mult soare.

Ziceti si voi ce parere aveti. Inca nu se gaseste in Romania dar o sa fie listata cat de curand.