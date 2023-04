AOC CU34V5CW Review – un monitor ultrawide esential pentru productivitate si nu numai

Cand am primit primul monitor ultrawide la test – va zic sincer – eram destul de sceptic. Dupa cateva zile petrecute alaturi de el am inceput sa ma simt ca acasa si sa apreciez prezenta unui singur monitor cat doua pe birou.

Tine insa foarte mult de scopul utilizarii acestuia si de asteptarile pe care le aveti de la el. AOC CU34V5CW despre care va voi povesti astazi este un monitor ultrawide esential pentru productivitate din punctul meu de vedere, iar pe parcursul acestui review sper sa intelegeti de ce spun asta.

Dar sa incepem cu inceputul si cu scoaterea acestuia din cutie si pregatirea pentru utilizare. La fel ca orice monitor modern se monteaza usor si este alcatuit din 3 piese: ecranul, piciorul de sustinere si talpa acestuia. Pentru montarea piciorului impreuna cu talpa este necesara o surubelnita, care este inclusa in pachet. In pachet mai avem cablul de alimentare, un cablu HDMI si cablul cu power-delivery USB tip C de 65W. Montarea acestuia dureaza in cel mai rau caz 5 minute.

Acesta pastreaza un design industrial, banal as zice pentru unele gusturi. Corpul ecranului este construit din plastic usor aspru la atingere, cu talpa si piciorul de sustinere din metal. Este permis un mic cable management, iar talpa ocupa putin spatiu pe birou fiind plata dar foarte stabila. Ecranul are 3 margini borderless si o barbie lejera. In partea de sus avem webcam-ul integrat , iar micul joystick pentru meniul OSD este accesibil cu mana dreapta in spatele monitorului. Pot declara ca la partea design si constructie a capturat esentialul unui monitor de generatie actuala. De luat aminte – daca aveti de umblat des la panoul acestuia pentru a conecta diverse cabluri – nu este floare la ureche odata ce l-ati asezat pe birou in pozitia finala.

Este reglabil in toate directiile in limita bunului simt: 13cm pe inaltime, pivotare stanga-dreapta 28 de grade si inclinare 3 grade in jos si 21 in sus.

Diagonala acestuia este de 34inch si rezolutia recomandata este de 3440×1440 (aspect ratio 21:9), alaturi de o rata de reimprospatare de 100Hz.┬á Panoul este de tip VA cu iluminare LED, cu o curbura lina de 1500R si este compatibil cu tehnologia AMD Freesync. Timpul de raspuns este de 1ms MPRT. Un ecran ultra-wide pentru productivitate nu are valoare daca nu il poti folosi impartit in doua sau mai multe ecrane. Pentru acest aspect CU34V5CW vine cu un software proprietar care permite utilizarea mai multor aplicatii in mini-ferestre. Software-ul functioneaza bine cu anumite aplicatii de productivitate precum suita Office, Chrome, Edge, Notepad++ dar spre exemplu nu detecteaza Adobe Reader. In cazul aplicatiilor nesuportate de software am folosit ce oferea Windows 11 built-in si l-am folosit in continuare fara probleme.

De asemenea, acesta permite afisarea simultana a continutului de la doua surse diferite – un laptop si un PC spre exemplu – prin tehnologia Picture by Picture. Nu lipseste nici varianta Picture in Picture.

Meniul OSD pentru setari avansate si PbP, PiP este intuitiv si usor de folosit.

Rata de reimprospatare de 100Hz ofera o experienta fluida atat in productivitate cat si pentru gaming. Cu un ecran ultrawide insa nu poti beneficia de toata suprafata acestuia in orice gen de joc. Eu spre exemplu m-am bucurat de SnowRunner si NFS Hot Pursuit Remastered fara probleme, dar pentru a juca un Starcraft 2 si Diablo II Ressurected o rezolutie 16:9 si benzile negre in stanga si in dreapta sunt modul preferat de mine cel putin.

Iar daca tot suntem la capitolul jocuri – culorile reproduse de ecran sunt bune, dar nu ar putea rivaliza cu un monitor IPS. Este echipat cu tehnologia Low Blue Light pentru protejarea ochilor dar nu este compatibil cu HDR.

Inca nu am terminat cu ce are acest monitor de oferit. Camera web integrata este o binecuvantare pentru lucratul de acasa cel putin. Este compatibila si cu Windows Hello astfel ca nu am mai fost nevoit sa apelez la vechea metoda de a-mi introduce parola de fiecare data cand reveneam la PC. Windows Hello este una dintre acele functii care odata ce incepi sa o folosesti iti dai seama ca nu vrei sa mai traiesti fara ea.

Iar cireasa de pe tort, functia care tot mai des isi face aparitia pe monitoarele dedicate productivitatii, este portul USB cu power delivery pana la 65W. Nu stiu de voi dar eu am ajuns sa am alergie la cabluri, iar faptul ca pe birou am un singur cablu in loc de 4-5 imi coboara deja nivelul de anxietate.

Sistemul audio alcatuit din 2 difuzoare de 5W este si el prezent. Pentru sedinte acesta este suficient in cazul in care spatiul va permite sa va pastrati intimitatea conversatiei si sa nu deranjati fara casti. Vocile se aud clar, interlocutorul te aude bine, dar nu-i un sistem pentru muzica sau jocuri. Basul este complet absent iar in NFS Hot Pursuit Remastered spre exemplu sunetul era foarte ascutit incat devenea chiar deranjant. Pentru munca este un partener ideal.

AOC CU34V5CW costa 2240RON la ora actuala, dar l-am vazut si la 2100RON in urma cu cateva zile. Este un monitor care nu exceleaza la absolut nici un capitor, dar le face pe toate suficient de bine incat sa nu ai ce sa-i comentezi mai ales raportat la pret. Avem un design banal dar practic, un ecran fara ultimele tehnologii dar peste medie cand vine vorba de productivitate, webcam cu Windows Hello, USB cu power delivery si boxe. Este un pachet esential la un pret justificat, iar daca il prindeti sub 2000RON e si mai simplu de recomandat – e aur – cum ar spune un prieten.